Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством

"Берегите себя и тех, кто рядом с вами! Христос родился! Славим его!"

Зеленский поздравил украинцев с католическим Рождеством
Фото: скрін відео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и всех христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

"Сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Берегите себя и тех, кто рядом с вами! Христос родился! Славим его!", - написал глава государства в фейсбуке.

"Рождение в Вифлееме Сына Божьего подарило людям надежду на спасение, а также веру в то, что добро и милосердие обязательно победят", - сказал президент в видео.

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Носим маски, но хотим видеть улыбки на лицах наших родителей, наших любимых, наших детей, нашей Украины. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток, а на Украинскую землю - тысячелетние мир и процветание", - пожелал Владимир Зеленский.

Напомним, в 2017 году Верховная Рада сделала 25 декабря выходным.

В Украине 30% религиозных общин празднует Рождество именно в этот день. Из Православных церквей 25 декабря празднуют Рождество Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Элладская, Албанская, Чешских земель и Словакии, Кипрская православные церкви.

Русская, Грузинская, Иерусалимская, Польская, Сербская Церкви празднуют Рождество 7 января. Молдова и Беларусь, как и Украина, празднуют Рождество 25 декабря и 7 января.

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