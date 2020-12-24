Дело Татарова должно оставаться в НАБУ, - САП (обновлено)

Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.Специализированная антикоррупционная прокуратура прокомментировала решение руководства Офиса генерального прокурора о передаче производства, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

В САП заявляют, что дело Татарова должно оставаться в НАБУ.

"Принятие решения о передаче дела в СБУ тем способом, каким это было сделано, свидетельствует о беспрецедентном и исключительном внимании Офиса Генерального прокурора к этому конкретному делу. В совокупности с тем фактом, что подозреваемым по делу является чиновник Офиса Президента, может производить на общественность впечатление предвзятости со стороны Офиса Генерального прокурора в отношении высших должностных лиц, что, в свою очередь, крайне негативно отражается на авторитете прокуратуры в целом, а также подрывает уверенность граждан в равенстве всех перед законом и веру в верховенство права", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой САП вечером 24 декабря.

В ведомстве отмечают, что суд обязал генерального прокурора провести действие, которое генеральный прокурор как должностное лицо не имеет полномочий осуществлять.

"Ст. 36 УПК Украины прямо запрещает принятие решений о поручении досудебного расследования другому органу по делам подследственных НАБУ любыми должностными лицами, в том числе Генеральным прокурором. При таких обстоятельствах Офису Генерального прокурора целесообразным было бы обращение к следственному судье в порядке ст. 380 КПК Украины с просьбой разъяснить решение", - пояснили в САП.

Как отмечается, сам факт того, что к следственному судье не обратились с просьбой о разъяснении, также свидетельствует об "особом и нетипичном характере действий руководства Офиса Генерального прокурора в данном деле".

В САП призвали всех должностных лиц, причастных к функционированию системы уголовной юстиции в сфере борьбы с высокопоставленной коррупцией, руководствоваться при принятии собственных решений "принципами неуклонного следования закону, обеспечения интересов эффективности расследования, применения способов, не дающих поводов сомневаться в беспристрастности следователей, детективов, прокуроров и следственных судей".

Обновление. В Офисе генпрокурора заявляют, что решение о передаче расследования дела о хищении имущества в Нацгвардии принято на основании судебного решения, вмешательства в деятельность НАБУ нет, передает "Интерфакс-Украина".

"Все решения приняты Офисом генпрокурора на основании решений суда, и они основываются исключительно на требованиях уголовного процессуального законодательства и Конституции Украины. Никакого вмешательства в законную деятельность и расследование уголовных производств НАБУ Офис генпрокурора не осуществляет и не осуществлял", - заявляют в ОГУ.

Сообщается, что постановление об изменении подследственности расследование этого дела принял 23 декабря 2020 года замгенпрокурора Алексей Симоненко на основании решения Печерского суда.

"Решение Печерского районного суда Киева от 14 декабря 2020 года по жалобе стороны защиты обязывает генпрокурора решить спор о подследственности в уголовном производстве и поручить проведение досудебного расследования в нем другому органу. При этом суд констатировал, что НАБУ выступать органом досудебного расследования в этом уголовном производстве не может. Это решение генпрокурора оспаривали в апелляционной и кассационной инстанциях. Постановлением Верховного Суда, которое поступило в Офис генпрокурора 23 декабря 2020 года, решение Печерского райсуда оставлено в силе, и оно было выполнено", - говорится в ответе Офиса генпрокурора.

По информации ведомства, поскольку после смены группы прокуроров в производстве возникли противоречия, "генпрокурор с целью устранения возможных сомнений в беспристрастности при принятии процессуальных решений вынес постановление об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом уголовном производстве". Таким образом, как объясняют в пресс-службе, полномочия были возложены на заместителя генпрокурора Алексея Симоненко, который и выполнил решение суда об изменении органа досудебного расследования".

В ответе Офисе генпрокурора отмечается, что суд обосновал свое решение тем, что ни один из фигурантов не относится к субъектам, подследственным НАБУ, а "размер предмета преступления в 250 тыс. грн" (сумма возможных хищений в 250 тыс. грн - ред. ) также ниже, чем для преступлений, расследуемых НАБУ.

Ранее стало известно, что Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ .

Сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривень залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ . По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель Офиса генпрокурора Алексей Симоненко.

Позже стало известно, что заседание по избранию меры пресечения Татарову перенесли на понедельник, 28 декабря, поскольку после передачи дела от НАБУ в СБУ неизвестно, кто должен представлять обвинение.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело из НАБУ в другой правоохранительный орган - ГБР. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы в деле экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

18 декабря заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).