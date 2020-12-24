Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе с начала года

Боевые потери составили 49 военных, 15 из них за время перемирия.

С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибло почти полсотни украинских военных, ранены более 300 бойцов.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина.

В то же время там отмечают существенное уменьшение боевых потерь с началом "полного и всеобъемлющего прекращения огня" 27 июля.

"В боях на Востоке Украины за весь 2020 года погибло 49 украинских бойцов ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Четверо из них погибли уже во время перемирия", - говорится в сообщении.

Раненых за год ("боевые санитарные потери ВСУ"), по данным Генштаба, по состоянию на 13 декабря, было 332 бойца. Из них за время перемирия - 15.

С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных. Таким образом количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросло до 335. А раненых за время перемирия - до 18.

"Самыми горячими" участками фронта остаются позиции на юге ("Мариупольское направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком.

"С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", - отмечают в Генштабе.

В Генштабе также сообщили о небоевых потерях армии за год. К небоевым потерям принадлежат смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

"Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек, из них с 27 июля - 15 человек", - сообщают в Генштабе.

Также к небоевым потерям следует отнести гибель одного бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а через несколько дней его тело вернула так называемая "Народная милиция ЛНР" со следами многочисленных травм.

Количество потерь так называемых "армейских корпусов ДНР и ЛНР", в которых, по утверждению украинской власти, воюют также кадровые роSSийские офицеры (Кремль это отрицает), неизвестно.

По данным Генштаба, боевые потери по состоянию на 18 декабря 2019-го составили 97 погибших военных, другие погибшие - 77 человек. Также были ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили другие травмы.