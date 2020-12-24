Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе с начала года

Боевые потери составили 49 военных, 15 из них за время перемирия.

Генштаб назвал число потерь ВСУ на Донбассе с начала года
Фото: Макс Левин

С начала 2020 года в боевых действиях на Донбассе погибло почти полсотни украинских военных, ранены более 300 бойцов.

Об этом говорится в ответе Генштаба ВСУ на запрос BBC News Украина.

В то же время там отмечают существенное уменьшение боевых потерь с началом "полного и всеобъемлющего прекращения огня" 27 июля.

"В боях на Востоке Украины за весь 2020 года погибло 49 украинских бойцов ("боевые безвозвратные потери ВСУ"). Четверо из них погибли уже во время перемирия", - говорится в сообщении.

Раненых за год ("боевые санитарные потери ВСУ"), по данным Генштаба, по состоянию на 13 декабря, было 332 бойца. Из них за время перемирия - 15.

С 13 декабря на Донбассе ранили еще трех украинских военных. Таким образом количество всех раненых в боях военнослужащих в 2020 году выросло до 335. А раненых за время перемирия - до 18.

"Самыми горячими" участками фронта остаются позиции на юге ("Мариупольское направление"), а также участки под Авдеевкой, Попасной и Торецком.

"С введением в действие режима прекращения огня интенсивность обстрелов уменьшилась, что повлияло на снижение потерь среди личного состава ВСУ", - отмечают в Генштабе.

В Генштабе также сообщили о небоевых потерях армии за год. К небоевым потерям принадлежат смерти военных от болезней, несчастных случаев, самоубийств и других причин.

"Количество небоевых потерь военнослужащих ВСУ за период проведения боевых действий во время ООС 2020 года составляет 70 человек, из них с 27 июля - 15 человек", - сообщают в Генштабе.

Также к небоевым потерям следует отнести гибель одного бойца 14-й механизированной бригады, который 14 декабря исчез из своего подразделения, а через несколько дней его тело вернула так называемая "Народная милиция ЛНР" со следами многочисленных травм.

Количество потерь так называемых "армейских корпусов ДНР и ЛНР", в которых, по утверждению украинской власти, воюют также кадровые роSSийские офицеры (Кремль это отрицает), неизвестно.

По данным Генштаба, боевые потери по состоянию на 18 декабря 2019-го составили 97 погибших военных, другие погибшие - 77 человек. Также были ранены 499 украинских военнослужащих. Еще 78 бойцов получили другие травмы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Печать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культурыПечать на подаренной Лаврову иконе свидетельствует, что она является собственностью Украины, - Министерство культуры
Блок рекламы


Похожие новости
Сербия начала вакцинацию от коронавирусаСербия начала вакцинацию от коронавируса
Степанов назвал массовую вакцинацию самым эффективным методом борьбы с ковидомСтепанов назвал массовую вакцинацию самым эффективным методом борьбы с ковидом
Украину в январе 2021 года посетит эмир КувейтаУкраину в январе 2021 года посетит эмир Кувейта
Минобороны назвало требование об отставке Тарана "фальцетом", а затем удалило этот пост в фейсбуке (обновлено)Минобороны назвало требование об отставке Тарана "фальцетом", а затем удалило этот пост в фейсбуке (обновлено)
В Украине начала работу Национальная социальная сервисная службаВ Украине начала работу Национальная социальная сервисная служба
Оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на ДонбассеОккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Министр обороны назвал требование об отставке "фальцетом"Министр обороны назвал требование об отставке "фальцетом"
В Израиле состоятся четвертые за неполных два года всеобщие выборыВ Израиле состоятся четвертые за неполных два года всеобщие выборы
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на ДонбассеПечерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе
Оккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили режим прекращения огняОккупанты на Донбассе девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня
Последние новости
Подгружаем последние новости