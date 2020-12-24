Кассационный суд остановил исполнение приговора генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в Луганске

Еще в марте 2017 года Виктора Назарова приговорили к 7 годам заключения за служебную халатность.

Кассационный суд остановил исполнение приговора генералу Назарову по делу о катастрофе Ил-76 в Луганске
Фото: sudreporter.org

Кассационный уголовный суд Верховного Суда остановил исполнение приговора генералу Виктору Назарову. Его ранее приговорили к семи годам тюрьмы за халатность, которая привела к гибели 49 украинских военных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его адвоката Михаила Турика.

Еще в марте 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области признал Назарова виновным в служебной халатности, приведшей к трагедии, и назначил 7 лет тюремного заключения. В то же время суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны по 500 тыс. грн каждый, то есть на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. Тогда погибли 49 человек. Военная прокуратура 18 ноября 2014 года сообщила Назарову о подозрении в связи с катастрофой. Прокуратура утверждает, что генерал, который был одним из руководителей АТО в то время, не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбивания самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт.

Назаров своей вины не признал. В частности, он отметил, что во время досудебного следствия были допущены "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей в суде были "предположение" и "информация, интерпретированная по своему усмотрению".

11 декабря Апелляционный суд Днепропетровской области подтвердил приговор генералу Назарову. Генерал назвал решение "глупым" и сказал, что будет готовить жалобу в Верховный суд.

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