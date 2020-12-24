В Украине пройдет церемониал памяти погибших героев "Чти и помни"

Церемониал разработан в сотрудничестве с американской организацией "Честь и память".

В Украине пройдет церемониал памяти погибших героев "Чти и помни"
Фото: Макс Требухов

В Украине будут проводить негосударственный церемониал памяти погибших героев "Чти и помни".

Об этом заявил руководитель рабочей группы по разработке и введению церемониала, заместитель главы правления общественной организации "Всеукраинское объединение патриотов "Комбатант" Александр Каховский, передает "Интерфакс-Украина".

Украине начинается негосударственный церемониал памяти погибших героев, разработанный в сотрудничестве с американской организацией, название которой переводится как "Честь и память". Оно оставлено и в названии церемониала - "Чти и помни". Церемониал будет состоять из двух частей: условно говоря, церемониальная и спортивная", - отметил Каховский во время пресс-конференции 24 декабря.

При этом он уточнил, что первая часть предусматривает церемониальное чествование погибшего героя путем передачи его семье именного флага, содержащего символику украинского войска. Вторая часть церемониала - это забег памяти, во время которого бегун будет преодолевать определенную дистанцию, держа в руках именной флаг.

"Макет флага разработан в соответствии с нашими традициями: на нем - цвета казачества, свеча как символ скорби по погибшим, на флаге также крест Вооруженных сил. То есть вся символика флага действительно состоит в том, что имеет прямое отношение к ВСУ, защите Родины, стремлению к независимости, а также к благодарности и почитанию", - уточнил Каховский.

По его словам, флаги памяти будут двух типов. На начальном этапе флаг будет шелкографическим. Вместе с тем учредители церемониала предусматривают и введение других флагов, которые смогут изготавливать ученики в школах в виде аппликации.

Вместе с тем Каховский уточнил, что церемониал не имеет определенных дат проведения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
Блок рекламы


Похожие новости
Юлия Мендель рассказала, как ей удалось остановить рост инфляции в УкраинеЮлия Мендель рассказала, как ей удалось остановить рост инфляции в Украине
В Украине начала работу Национальная социальная сервисная службаВ Украине начала работу Национальная социальная сервисная служба
В Украине появится интернет-портал о преступлениях на оккупированных территорияхВ Украине появится интернет-портал о преступлениях на оккупированных территориях
РоSSия уволила постоянного торгового представителя в Украине, назначенного в февралеРоSSия уволила постоянного торгового представителя в Украине, назначенного в феврале
Турция поможет Украине производить корветы для ВМСТурция поможет Украине производить корветы для ВМС
В Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - СтепановВ Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - Степанов
Зеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и ГолливудЗеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и Голливуд
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
В Украине вступили в силу новые карантинные ограниченияВ Украине вступили в силу новые карантинные ограничения
Чехия передала Украине средства защиты от ковида на 195 тыс. евроЧехия передала Украине средства защиты от ковида на 195 тыс. евро
Последние новости
Подгружаем последние новости