Великобритания и ЕС согласовали условия торговли после Brexit

С 1 января 2021 года Великобритания перестает быть членом блока.

Великобритания и Евросоюз в последний момент перед окончательным выходом Соединенного Королевства с ЕС сумели договориться о новом соглашении в сфере торговли.

Фото: twitter.com/BorisJohnson

Об этом сообщает ВВС.

"Все, что было обещано британцам на референдуме 2016 и в ходе всеобщих выборов, реализовано в этом соглашении", - говорится в заявлении британского правительства.

В ближайшее время соглашение должны обсудить и предварительно одобрить послы стран ЕС в Брюсселе, после чего, как ожидается, ее утвердят Европейский совет и парламент Великобритании. Документ вступит в силу в новогоднюю ночь, когда Великобритания окончательно выйдет из ЕС.

Британский премьер-министр Борис Джонсон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в последние дни вели интенсивные переговоры по телефону, согласовывая детали, о которых не могли договориться делегации.

Соглашение касается отношений Евросоюза и Великобритании о торговле, транспортном сообщении, рыболовстве, энергетике, сотрудничестве в сфере безопасности и других областях.

Если бы соглашения так и не удалось достичь, ЕС и Великобритания должны были бы с 1 января перейти от абсолютно свободного перемещения товаров через границу к торговле по условиям Всемирной торговой организации, то есть с пошлинами и квотами. Это грозило большими потерями бизнесу с обеих сторон.

Напомним, в январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского Союза. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.

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