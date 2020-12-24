Комитет Рады отказался рассматривать возможное "кнопкодавство" во время голосования за Шкарлета

"Голос" подает заявление в правоохранительные органы о нарушении законодательства за неперсональное голосование.

Комитет по вопросам регламента и депутатской этики отказался рассматривать материалы, свидетельствующие о "кнопкодавстве" во время голосования за назначение министром образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщила народный депутат, экс-заместитель министра образования Инна Совсун.

Она заявила, что фракция "Голоса" подает заявление в правоохранительные органы о нарушении законодательства за неперсональное голосование.

18 декабря спикер парламента Дмитрий Разумков поручил регламентному комитету Верховной Рады проверить возможное "кнопкодавство" во время голосования за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Тогда же на заседании глав фракций и групп договорились до 15 января разработать изменения в законодательство и ввести более жесткую ответственность за неперсональное голосование, чтобы рассмотреть этот вопрос одним из первых после Нового года.

Напомним, 17 декабря Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем, после этого был звонок от президента.

После этого фракция "Голос" заявила о кнопкодавстве. Как сообщил депутат от фракции Ярослав Железняк, известно как минимум о четырех случаях неперсонального голосования.

В декабре прошлого года Рада ввела штраф до 85 тыс. гривен за кнопкодавство. За такое решение проголосовал 261 депутат. Также отмечалось, что для фиксации голосования должны обеспечить видеонаблюдение. Спикер Рады уполномочен сообщать о факте неперсонального голосования, после чего он должен будет поручить счетной комиссии изъять карточку такого депутата и провести голосование повторно.

Несмотря на это, нардепы от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный "изобрели" способ, позволяющий "кнопкодавить", не нажимая на чужую кнопку пальцем.

21 февраля 2020 года Офис генпрокурора открыл первое уголовное дело за "кнопкодавство".