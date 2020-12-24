СБУ заблокировала создание фейковых органов государственной власти
Деятельность злоумышленников координировали из-за рубежа.
Служба безопасности Украины предупредила антиукраинскую деятельность граждан Украины, связанную с созданием незаконных органов государственной власти.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"В частности, в рамках открытых уголовных производств задокументированы указанные факты в действиях представителей так называемого" народовластия", - говорится в сообщении.
Деятельность злоумышленников координировали из-за рубежа. В какой именно области действовали злоумышленники - не сообщается.
Во время обысков правоохранители изъяли магнитные носители информации, флеш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя.
У некоторых злоумышленников также изъяли оружие.
Напомним, в октябре СБУ не допустила проведения незаконного референдума в Харьковской области. Депутаты вместе с поселковым головой хотели сделать центром новой ОТГ именно их населенный пункт и легитимизировать решение через "референдум".