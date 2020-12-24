СБУ заблокировала создание фейковых органов государственной власти

Служба безопасности Украины предупредила антиукраинскую деятельность граждан Украины, связанную с созданием незаконных органов государственной власти.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"В частности, в рамках открытых уголовных производств задокументированы указанные факты в действиях представителей так называемого" народовластия", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Деятельность злоумышленников координировали из-за рубежа. В какой именно области действовали злоумышленники - не сообщается.

Во время обысков правоохранители изъяли магнитные носители информации, флеш-накопители, оргтехнику, мобильные устройства и печатные материалы, в которых содержатся призывы к насильственному свержению конституционного строя.

Фото: пресс-служба СБУ

У некоторых злоумышленников также изъяли оружие.

Фото: пресс-служба СБУ