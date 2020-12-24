Украинский военный подорвался у Красногоровки

Бойца госпитализировали.

Украинский военный подорвался у Красногоровки

Сегодня, 24 декабря, в районе населенного пункта Красногоровка в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение военнослужащий из состава Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки "Восток".

"Украинскому защитнику оказана медицинская помощь, он оперативно доставлен в лечебное учреждение. Его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняет рабочая группа военной службы правопорядка и командование части.

Напомним, 21 декабря в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе двое военнослужащих получили осколочные ранения возле Пивденного.

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