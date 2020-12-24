Главе ОАСК Павлу Вовку вручили повестку о вызове в суд во время праздника у экс-нардепа

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.

Его ждут на заседании 5 января, сообщили на канале Национального антикоррупционного бюро в Telegram. Вовку должны избрать меру пресечения.

"Вручение повестки произошло во время празднования, организованного экс-народним депутатом, главой одного из юридических вузов Украины. На этом праздновании объявленный в розыск председатель ОАСК находился как приглашенный гость", - сообщили детективы.

Имя организатора праздника не называют, однако экс-нардеп Сергей Кивалов является президентом Национального университета "Одесская юридическая академия".

Кроме Павла Вовка, на празднике присутствовали и председатель и судьи Конституционного суда Украины, которые также имеют процессуальный статус свидетелей в уголовном производстве по захвату государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП), создания искусственных препятствий в их работе, а также путем вмешательства в деятельность государственных деятелей.

"Вручение повестки по приведенных обстоятельств обусловлено тем, что глава ОАСК уже более трех месяцев игнорирует свой долг как подозреваемого явиться к следственному судье. Еще в октябре 2020 года НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании главе ОАСК меры пресечения. Однако судебные заседания по рассмотрению этого вопроса не происходили из-за неявки подозреваемого. Поэтому следствие прибегало к другим путям вызова подозреваемого, отправляя повестки по месту его работы. Однако и здесь возникло препятствие: аппарат суда сообщал НАБУ о невозможности вручения повесток «в связи с отказом лица от их получения»", - добавили в НАБУ.

Поэтому НАБУ объявило Вовка в розыск и направило Генеральному прокурору проекты ходатайств ВСП о выдаче разрешения на задержание и содержание подозреваемого под стражей. Впрочем, проекты генпрокурор Ирина Венедиктова до сих пор не подписала.

Павел Вовк проигнорировал и вчерашнее заседание в ВАКС об избрании ему меры пресечения.

"В заключение отметим, что такая абсурдная ситуация, когда глава суда систематически игнорирует вызовы в другой суд, сложилась из-за невозможности задержать главу ОАСК, учитывая его неприкосновенность и иммунитет, которые используются не для обеспечения правосудия, а для уклонения от уголовной ответственности и сокрытия от органа досудебного расследования и суда. Отсутствие надлежащего реагирования на ситуацию со стороны Генерального прокурора и Высшего совета правосудия, игнорирование инициированных НАБУ ходатайств свидетельствуют о системном кризисе в правоохранительной и судебной системе", - подытожили в НАБУ.

Напомним, что 17 июля главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям ОАСК, председателю Государственной судебной администрации Украины и еще четырем лицам было сообщено о подозрении. Им инкриминируют создание преступной организации и захват власти. Подозрения основываются на изучении записей разговоров в кабинете Вовка, часть из которых была опубликована в 2019 году. На этих записях Вовк обсуждает, как он собирается давить с помощью судебных решений на различные органы власти, чтобы получать нужные себе решения.

По версии следствия, подозреваемые принимали заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов. В частности, для этого глава ОАСК использовал схему по подаче поддельных административных исков от подставных общественных организаций или лиц в свой же суд с последующим их рассмотрением с предопределенным результатом.

Ранее петиция на сайте Офиса президента о ликвидации ОАСК набрала необходимое для рассмотрения количество голосов. В ответе на петицию президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что инициирует консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева .

3 ноября НАБУ объявило Вовка в розыск.