Сербия начала вакцинацию от коронавируса
Первую прививку получила премьер-министр Ана Брнабич.
В Сербии 24 декабря начали программу вакцинации от коронавируса.
Об этом сообщает РТС.
Также вакцины получили министр труда и соцзащиты, член Кризисного штаба Дария Кисич Тепавачевич и эпидемиолог Предраг Кон.
Политики сделали прививки первыми, чтобы своим примером показать безопасность вакцины.
"Я почувствовала себя обязанной получить вакцину первой, чтобы показать, что мы верим в эту вакцину, а также в институции", - заявила Ана Брнабич.
Первые партии вакцины Pfizer / BioNTech, 4800 доз, поступили в Сербии во вторник. В четверг их получат жители домов престарелых в Белграде и городе Нови-Сад.
Напомним, 17 декабря Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило, что в стране началась массовая вакцинация населения от коронавируса.
15 декабря вакцинация началась в Канаде.
Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. В Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первой пациенткой в мире, которая получила вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 после официального начала программы вакцинации в стране.
Также в США в понедельник, 14 декабря, начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первую дозу препарата получила медицинская сестра в Нью-Йорке.