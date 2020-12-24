Сербия начала вакцинацию от коронавируса

Первую прививку получила премьер-министр Ана Брнабич.

Сербия начала вакцинацию от коронавируса

В Сербии 24 декабря начали программу вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает РТС.

Также вакцины получили министр труда и соцзащиты, член Кризисного штаба Дария Кисич Тепавачевич и эпидемиолог Предраг Кон.

Политики сделали прививки первыми, чтобы своим примером показать безопасность вакцины.

"Я почувствовала себя обязанной получить вакцину первой, чтобы показать, что мы верим в эту вакцину, а также в институции", - заявила Ана Брнабич.

Первые партии вакцины Pfizer / BioNTech, 4800 доз, поступили в Сербии во вторник. В четверг их получат жители домов престарелых в Белграде и городе Нови-Сад.

Напомним, 17 декабря Министерство здравоохранения Саудовской Аравии заявило, что в стране началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

15 декабря вакцинация началась в Канаде.

Великобритания первой в мире разрешила использовать вакцину от коронавируса, разработанную Pfizer и BioNTech. В Великобритании 90-летняя Маргарет Кинан стала первой пациенткой в мире, которая получила вакцину Pfizer BioNTech от COVID-19 после официального начала программы вакцинации в стране.

Также в США в понедельник, 14 декабря, начали массовую вакцинацию от коронавируса. Первую дозу препарата получила медицинская сестра в Нью-Йорке.

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