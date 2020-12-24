В Запорожье СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, в которую входили чиновники
Фигуранты при содействии чиновников обложили "данью" фирмы, которые работают в сфере оценки земли.
В Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность одной из известных в регионе этнических организованных преступных группировок, в которую входили чиновники госструктур.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Участники группировки привлекли к одному из «направлений» противоправной деятельности должностных лиц областного Госгеокадастра. По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, при уплате процентов от суммы злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы", - говорится в сообщении.
Организатору и участнику группировки сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в октябре СБУ разоблачила преступную группировку, которая с участием правоохранителей занималось рейдерством и сбытом оружия. Правоохранители одновременно провели 45 обысков в четырех городах. Двух организаторов и двух активных участников ОПГ задержали.