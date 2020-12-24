В Запорожье СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, в которую входили чиновники

В Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность одной из известных в регионе этнических организованных преступных группировок, в которую входили чиновники госструктур.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Участники группировки привлекли к одному из «направлений» противоправной деятельности должностных лиц областного Госгеокадастра. По предварительным данным следствия, фигуранты инициировали искусственные проверки государственных предприятий и коммерческих структур по соблюдению земельного законодательства. По их результатам накладывались значительные штрафные санкции, однако, при уплате процентов от суммы злоумышленники обещали "нарушителям" отменить штрафы", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Фото: пресс-служба СБУ

Следствие установило, что в случае отказа от "сотрудничества" участники группировки угрожали потерпевшим насильственными действиями и физической расправой.Сотрудникизадокументировали несколько фактов вымогательства злоумышленниками денег с предпринимателей за "решение вопроса" по неуплате штрафных санкций."Установлено, что фигуранты при содействии чиновников также обложили данью фирмы, которые работают в сфере оценки земли. В частности, злоумышленники требовали почти 90 тысяч гривен с коммерсанта, искусственно обвиняемого в нарушении законодательства в сфере земельных отношений", - добавили вПравоохранители задержали в центре Запорожья организатора и участника преступной группировки во время получения части "дани".Во время обысков изъяли черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группировки, компьютерную технику, средства связи, незарегистрированное гладкоствольное и травматическое оружие.

Организатору и участнику группировки сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.