Тупицкому подготовили подозрение по одному из дел беглого судьи Татькова

Главу Конституционного суда Украины Александра Тупицкого вызвали повесткой на 28 декабря в Офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.

При этом в офисе не уточнили, в рамках расследования какого дела Тупицкого вызывают и для каких именно процессуальных действий.

По данным LIGA.net, Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения.

Издание опубликовало копию документа.

Дело, указанное в повестке, касается завладения активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод".

Согласно материалам дела, бывший глава Высшего хозяйственного суда Украины Татьков подозревается в том, что в период августа - октября 2008 года, занимая должность председателя Донецкого апелляционного хозяйственного суда, из корыстных побуждений содействовал в вынесении судьей хозяйственного суда Донецкой области заведомо неправосудного решения от 09.10.2008 в хозяйственном деле № 8/170пн.

Также Татьков в период сентября 2009 года по 3 декабря 2010-го в Донецке по предварительному сговору с группой лиц завладел имущественными активами ЗАО "Зуевский энергомеханический завод", владельцем которых на 03.12.2010 стало предприятие ООО "Эксимпром" общей стоимостью более 40 млн. грн.

Напомним, 21 декабря "Схемы" опубликовали разговор главы КСУ Тупицкого, свидетельствующий о его причастности к судейскому мошенничеству. В расследовании журналистов отмечается, что в октябре 2018 года следователи Генпрокуратуры записывали разговоры Тупицкого в рамках уголовного дела в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который находится в розыске.

Тупицкий, бывший на тот момент заместителем главы КСУ, позвал на встречу в кафе своего знакомого, донецкого бизнесмена Владислава Дрегера, тогда уже сотрудничавшего с правоохранителями и осуществившего запись этого разговора.

Как следует из записи, Тупицкий пытался убедить Дрегера не свидетельствовать правоохранителям о его роли в событиях вокруг "Зуевского энергомеханического завода" (г. Зугрэс), в завладении которым сейчас подозревается Татьков.

В октябре 2016-го Генпрокуратура сообщила бывшему главе Высшего хозяйственного суда Украины (2010-2014 годы) Виктору Татькову и бывшему заместителю главы Высшего хозсуда Артуру Емельянову подозрение в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел. Татьков и Емельянов - выходцы из Донецкой области. По данным СМИ , во времена Януковича они создавали систему "донецкого правосудия" в киевских судах.

Татьков выехал за границу на лечение в вручения ему подозрения и поселился в Австрии. В 2018 году ему заочно предъявили новое подозрение и объявили в розыск по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег), ч. 1 ст. 255 (создание ОПГ), ч. 4 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 375 (пособничество в принятии судьей неправосудного решения), ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов), ч. 2 ст. 376-1 (вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда) Уголовного кодекса.

22 августа 2019 года ВСП вернул ГПУ представление о заочном аресте Татькова. Однако сообщалось, что его экстрадиция невозможна.

В сентябре прошлого года ВАКС заочно арестовал Татькова. В январе 2020 года сообщалось, что Генпрокуратура приостановила расследование против Татькова, но он находится в розыске.