Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область

Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Запорожскую область.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства ознакомится с работой местных предприятий и примет участие в открытии отремонтированных инфраструктурных объектов в г. Запорожье", - говорится в сообщении.

Также Зеленский ознакомится с результатами и перспективами реализации программы "Большое строительство" в Запорожской области и Национальной программы восстановления мостов на 2020-2025 годы.

Напомним, в Запорожье в третий раз за две недели избрали главу облсовета. Главой облсовета стала Елена Жук от "Слуги народа".

15 декабря часть депутатов Запорожского областного совета сообщили об избрании главой совета главы Запорожской ОГА Виталия Боговина, избранного депутатом по спискам партии «Слуга народа». После чего он заявил о сложении полномочий главы ОГА. Тогда две из семи фракций облсовета заявили, что не признают Боговина легитимно избранным главой совета из-за того, что голосование за него проходило за закрытыми дверями без участия СМИ и под охраной неизвестных лиц.

Позже, 17 декабря, 44 депутата Запорожского облсовета провели заседание, на котором избрали другого главу совета - Виталия Толочека. Он прошел в совет по спискам партии "Слуга народа". Также были избраны три заместителя главы облсовета.