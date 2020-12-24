В Кишиневе проходит инаугурация президента Молдовы Санду

У Дворца Республики собрались люди для того, чтобы поздравить Санду.

В Кишиневе проходит инаугурация президента Молдовы Санду
Фото: NewsMaker

В Кишиневе во Дворце Республики проходит церемония инаугурации президента Молдовы Майи Санду.

Об этом сообщает NewsMaker.

На церемонии присутствовали председатель Конституционного Суда Домника Маноле, спикер парламента Зинаида Гречаный, послы, депутаты парламента, судьи Конституционного суда, а также представители религиозных конфессий: православной, католической, иудейской.

Инаугурацию также посетили бывшие президенты Николае Тимофти и Мирча Снегур.

Вокруг здания проезд свободный, несколько сотрудников полиции следят за тем, чтобы рядом не парковались автомобили. Других специальных и очевидных мер безопасности нет.

У Дворца Республики собрались люди для того, чтобы поздравить Санду.

После заседания парламента и Конституционного суда новый президент Молдовы примет присягу на Конституции. Действующий президент Игорь Додон передаст власть Санду, после чего состоится военно-протокольная церемония.

Напомним, 20 ноября ЦИК Молдовы объявила Санду победительницей президентских выборов. Экс-премьер победила действующего президента Игоря Додона, получив 57,72% голосов избирателей.

Первый тур президентских выборов в Молдове прошел 1 ноября. Действующий президент Игорь Додон неоднократно выражал откровенно пророSSийскую позицию, а в феврале этого года заявил, что готов предоставить "довольно большую автономию Приднестровью".

Вновь президент Молдовы Майя Санду напомнила, что несмотря на согласие страны выбрать "мягкий подход" в переговорах о приднестровском урегулировании, это не позволило решить конфликт даже в течение 28 лет. Санду посоветовала Украине учесть опыт Молдовы в Приднестровье.

Вчера премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил об отставке правительства. Отставка правительства необходима для роспуска парламента. Если в парламенте появится официальное большинство, то кандидата в премьеры будут выдвигать депутаты. Если нет - президент.

Согласно законодательству, президент Молдовы может отказать в назначении кандидата парламентского большинства, но если эту же кандидатуру выдвинут во второй раз, то он обязан подписать указ о назначении.

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