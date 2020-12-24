Приглашения на инаугурацию Байдена еще не поступали, - Кулеба

Формат мероприятия еще не определен.

Приглашения на инаугурацию Байдена еще не поступали, - Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что приглашений на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена пока не присылали, а формат мероприятия окончательно не определен.

Об этом он заявил на брифинге.

"Инаугурация Байдена готовится... Формат инаугурации окончательно, по крайней мере, по состоянию на это утро, еще не определен, приглашения не посылали", - сказал Кулеба.

Он отметил, что визит президента Украины в США, так же как и визит американского президента в Украину, - вопросы, которые постоянно на повестке дня.

"И мы над ними работаем", - сказал Кулеба.

Напомним, 14 декабря голосование коллегии выборщиков США подтвердило победу Байдена на президентских выборах. Решающую роль в голосовании сыграл штат Калифорния. Там выборщики отдали 55 голосов Байдена. В целом Байден получил 306 голосов против 232 за действующего президента Дональда Трампа.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Байден мог бы усилить украинскую позицию в переговорах в Нормандском формате.

Ранее Кулеба назвал Байдена "первым президентом США, которому не надо объяснять, что такое Украина".

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