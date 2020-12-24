В декабре 30 депутатов пропустили 90% голосований Рады, - КИУ

Лишь шесть депутатов приняли участие во всех 100% голосований.

В декабре 30 депутатов пропустили 90% голосований Рады, - КИУ
Фото: КП

В декабре 30 народных депутатов пропустили более 90% голосований парламента. Из них 21 народный депутат не проголосовал ни разу за месяц.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Речь идет как о депутатах, которые вообще отсутствовали на заседаниях, так и о тех депутатах, которые присутствовали в Раде, однако участия в голосованиях не принимали.

В частности, ни разу не проголосовали Юрий Солод, Юлий Иоффе, Тарас Козак ("Оппозиционная платформа - За жизнь"), Игорь Колыхаев ( "За будущее"). Сергей Ларин (ОПЗЖ) проголосовал один раз за месяц, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 6 раз, Сергей Левочкин (ОПЗЖ) - 10 раз, Юрий Бойко (ОПЗЖ) - 13 раз.

Лишь шесть депутатов приняли участие во всех 100% голосований за месяц: Максим Павлюк, Олег Колев, Владимир Ватрас, Александр Бакумов, Игорь Копытин, Михаил Лаба.

Среди фракций самые низкие показатели голосований у депутатов ОПЗЖ. В среднем они приняли участие только в 36% голосований. Депутаты ВО "Батькивщина" и группы "За будущее" в среднем голосовали в 48% случаях. У остальных фракций показатели выше: группа "Довира" и "Голос" - (74%),"Европейская солидарность" (77%), "Слуга народа" (84%).

Напомним, всего за месяц в Раде произошло 370 голосований. Депутаты приняли Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год", назначили Сергея Шкарлета министром образования и науки, Романа Лещенко - министром аграрной политики и продовольствия Украины, образовали ВСК по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса.

Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года и за год в турборежиме приняла меньше законов, чем предшественники. В первый день работы нового парламента президент Владимир Зеленский пригрозил депутатам роспуском через год, если они не оправдают ожиданий. Вместе с тем президент выразил надежду, что ему это делать не придется.

31 августа 2020 года на внеочередном съезде президентской партии "Слуга народа" президент заявил, что оснований для роспуска Рады пока нет. Среди главных причин этого он назвал, в частности, то, что монобольшинство голосует за важные законопроекты.

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