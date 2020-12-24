Зеленский подписал закон, продлевающий действие особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО

Принятый документ не предусматривает никаких изменений в законе, кроме срока действия.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 1078-IX, который продлевает до конца 2021 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Возвращено с подписью от президента", - говорится в графе, где сообщается о состояния прохождения документа.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 декабря продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года.

Принятый документ не предусматривает никаких изменений в законе, кроме срока действия.

Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создание условий для возвращения жителей к вынужденно оставленным местам постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.