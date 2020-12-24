Зеленский подписал закон, продлевающий действие особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО

Принятый документ не предусматривает никаких изменений в законе, кроме срока действия.

Зеленский подписал закон, продлевающий действие особого порядка местного самоуправления в ОРДЛО
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 1078-IX, который продлевает до конца 2021 года действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об этом сообщается на сайте парламента.

"Возвращено с подписью от президента", - говорится в графе, где сообщается о состояния прохождения документа.

Напомним, Верховная Рада на заседании 15 декабря продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" до 31 декабря 2021 года.

Принятый документ не предусматривает никаких изменений в законе, кроме срока действия.

Закон определяет временный порядок организации местного самоуправления, деятельности органов местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с целью создания условий для скорейшей нормализации обстановки, восстановления правопорядка, конституционных прав и свобод граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц, создание условий для возвращения жителей к вынужденно оставленным местам постоянного проживания, их реинтеграции, а также для восстановления жизнедеятельности в населенных пунктах в Донецкой и Луганской областях и развития территорий.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский начал рабочую поездку в Запорожскую областьЗеленский начал рабочую поездку в Запорожскую область
Зеленский восстановил уголовную ответственность за недостоверное декларированиеЗеленский восстановил уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Верховная Рада за год рассмотрела более тысячи законопроектовВерховная Рада за год рассмотрела более тысячи законопроектов
Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательстваЗеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства
Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего ОфисаЗеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего Офиса
На Львовщине разоблачили попытку организации незаконных органов местного самоуправленияНа Львовщине разоблачили попытку организации незаконных органов местного самоуправления
Гусев подписал приказ о корпоратизации "Укроборонпрома"Гусев подписал приказ о корпоратизации "Укроборонпрома"
Рабочая группа Рады представила законопроект о конституционной процедуреРабочая группа Рады представила законопроект о конституционной процедуре
Разумков подписал бюджет-2021Разумков подписал бюджет-2021
Зеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и ГолливудЗеленский хотел бы, чтобы в Украине появился Диснейленд и Голливуд
Последние новости
Подгружаем последние новости