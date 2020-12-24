Кулеба: реакцией РФ на Крымскую платформу я доволен, они нервничают

В следующем году она станет одним из эпицентров гибридной войны.

Кулеба: реакцией РФ на Крымскую платформу я доволен, они нервничают
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба доволен реакцией РоSSийской Федерации на создание международной платформы для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма.

Об этом он заявил на брифинге.

Кулеба отметил, что РоSSия делает все, чтобы дискредитировать Крымскую платформу.

"Реакцией РоSSии на Крымскую платформу я доволен, они нервничают... Делают все, чтобы дискредитировать ее", - отметил глава МИД,

Кулеба также отметил, что именно Крымская платформа в следующем году будет "одним из эпицентров гибридной войны РоSSии против Украины".

"Но мы знаем, что мы правы, и мы имеем достаточное количество союзников", - сказал министр.

Напомним, в начале июня Кулеба объявил, что Украина намерена создать международную платформу для обсуждения с партнерами деоккупации Крыма. По его мнению, Украина должна решить несколько тактических и одну стратегическую задачу.

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина. Он будет проходить ежегодно 26 февраля - в день сопротивления Крыма роSSийской оккупации.

Провести в Украине первый Крымский саммит МИД планирует в 2021 году.

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