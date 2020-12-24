Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ (обновлено)

Сегодня Высший антикоррупционный суд должен был избрать ему меру пресечения.

Офис генерального прокурора передал производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ . По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель главы Офиса генпрокурора Алексей Симоненко.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело из НАБУ другому правоохранительному органу - ГБР. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

Обновление. В НАБУ возмутились решением Офиса генпрокурора и завили, что закон запрещает передавать дела, в которых расследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

"Таким образом Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в заявлении Бюро.

В НАБУ отметили, что сегодня в 12:30 ВАКС должен был избрать Татарову меру пресечения. "Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ , доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

В Бюро заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, заменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ , этим должностным лицом является Олег Татаров.

18 декабря заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Подозрение передали по месту работы Татарова, то есть в Офис президента. Самого Татарова на работе не было.