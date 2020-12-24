Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ (обновлено)

Сегодня Высший антикоррупционный суд должен был избрать ему меру пресечения.

Офис генпрокурора передал дело Татарова из НАБУ в СБУ (обновлено)
Фото: news.pn

Офис генерального прокурора передал производство, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Сегодня, 24 декабря, Высший антикоррупционный суд должен был избрать Татарову меру пресечения. Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять его под стражу с альтернативой 10 млн гривен залога. Однако еще до начала заседания суда Офис генерального прокурора решил изменить подследственность и передал уголовное производство в СБУ. По данным источников, соответствующее решение подписал заместитель главы Офиса генпрокурора Алексей Симоненко.

Накануне Печерский райсуд столицы обязал Офис генпрокурора передать дело из НАБУ другому правоохранительному органу - ГБР. Но, как утверждают в НАБУ, их дела может рассматривать исключительно ВАКС. Соответственно, Печерский суд таких решений принимать не может.

Обновление. В НАБУ возмутились решением Офиса генпрокурора и завили, что закон запрещает передавать дела, в которых расследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования.

"Таким образом Офис Генерального прокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в заявлении Бюро.

В НАБУ отметили, что сегодня в 12:30 ВАКС должен был избрать Татарову меру пресечения. "Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9 утра", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 декабря в НАБУ заявили, что Офис генпрокурора сознательно срывает дело Татарова. Заместителя руководителя Офиса президента подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу экс-нардепа и застройщика Максима Микитася.

В Бюро заявили, что генпрокурор Ирина Венедиктова "тайно, не ставя в известность самих процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства, при отсутствии каких-либо правовых оснований, то есть вопреки требованиям УПК Украины, заменила процессуальных руководителей в уголовном производстве по факту предоставления неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины".

В результате таких действий детективы НАБУ и прокуроры САП не смогли своевременно сообщить о подозрении третьему возможному участнику указанного преступления - бывшему чиновнику государственной компании "Укрбуд". По информации СМИ, этим должностным лицом является Олег Татаров.

18 декабря заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Подозрение передали по месту работы Татарова, то есть в Офис президента. Самого Татарова на работе не было.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны назвало требование об отставке Тарана "фальцетом", а затем удалило этот пост в фейсбуке (обновлено)Минобороны назвало требование об отставке Тарана "фальцетом", а затем удалило этот пост в фейсбуке (обновлено)
В "Голосе" заявили о выражении недоверия министру обороны Тарану, глава профильного комитета возразил (обновлено)В "Голосе" заявили о выражении недоверия министру обороны Тарану, глава профильного комитета возразил (обновлено)
Боевики "ЛНР" передали украинской стороне военного, попавшего в пленБоевики "ЛНР" передали украинской стороне военного, попавшего в плен
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на ДонбассеПечерский суд обязал ГБР открыть дело против Зеленского из-за гибели бойца на Донбассе
САП будет просить суд арестовать Татарова под 10 млн грн залогаСАП будет просить суд арестовать Татарова под 10 млн грн залога
Зеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего ОфисаЗеленский назначил Юлию Свириденко заместителем главы своего Офиса
Юлия Ковалив уходит с должности заместителя главы Офиса ПрезидентаЮлия Ковалив уходит с должности заместителя главы Офиса Президента
В деле ООО "Оптимумспецдеталь" о коррупции в оборонной сфере появился восьмой подозреваемый (обновлено)В деле ООО "Оптимумспецдеталь" о коррупции в оборонной сфере появился восьмой подозреваемый (обновлено)
Скауты передали Зеленскому Вифлеемский огоньСкауты передали Зеленскому Вифлеемский огонь
В Боснии и Герцеговине открыли дело за передачу Лаврову украинской иконыВ Боснии и Герцеговине открыли дело за передачу Лаврову украинской иконы
Последние новости
Подгружаем последние новости