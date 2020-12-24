Дети-сироты с инвалидностью смогут жить в приемных семьях до 23 лет

Президент подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Дети-сироты с инвалидностью смогут жить в приемных семьях до 23 лет
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность" №1020-ІХ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что этот закон направлен на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проживающих в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Так, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена инвалидность, по их выбору могут продолжить проживать в приемной семье, детском доме семейного типа до достижения ими 23-летнего возраста независимо от того, учатся ли они в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

В июле Верховная Рада приняла законопроект о ежегодной дополнительной господдержке детей-сирот.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людейЗеленский: Быстрая достройка приемных отделений - это вопрос жизни и здоровья людей
Скандал на фабрике елочных игрушек под Киевом: без роSSийского рынка предприятию не выжитьСкандал на фабрике елочных игрушек под Киевом: без роSSийского рынка предприятию не выжить
Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"Трое нардепов выиграли мэрские выборы, теперь они должны сложить мандаты - "Чесно"
Мир должен научиться жить с коронавирусом, - участники Третьего Парижского форумаМир должен научиться жить с коронавирусом, - участники Третьего Парижского форума
Офис президента: Дети погибших от коронавируса медиков смогут учиться за государственный счетОфис президента: Дети погибших от коронавируса медиков смогут учиться за государственный счет
Гослесагентство рекомендует отложить начало сезона охоты на парнокопытных из-за большого количества грибников в лесахГослесагентство рекомендует отложить начало сезона охоты на парнокопытных из-за большого количества грибников в лесах
Великобритания может продолжить срок переговоров с ЕС по поводу торговых отношенийВеликобритания может продолжить срок переговоров с ЕС по поводу торговых отношений
Азербайджан пригрозил уничтожить гарнизон Вооруженных сил Армении в Нагорном КарабахеАзербайджан пригрозил уничтожить гарнизон Вооруженных сил Армении в Нагорном Карабахе
Разумков призвал Юрченко сложить депутатский мандатРазумков призвал Юрченко сложить депутатский мандат
Порошенко: "Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить кому-то его уничтожить"Порошенко: "Мы не для того боролись за безвиз, чтобы позволить кому-то его уничтожить"
Последние новости
Подгружаем последние новости