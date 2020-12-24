Дети-сироты с инвалидностью смогут жить в приемных семьях до 23 лет

Президент подписал закон об усилении защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав лиц из числа детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность" №1020-ІХ.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что этот закон направлен на улучшение социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, проживающих в приемных семьях и детских домах семейного типа.

Так, дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, которым установлена инвалидность, по их выбору могут продолжить проживать в приемной семье, детском доме семейного типа до достижения ими 23-летнего возраста независимо от того, учатся ли они в заведении общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее Зеленский подписал закон об увеличении стипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки.

В июле Верховная Рада приняла законопроект о ежегодной дополнительной господдержке детей-сирот.