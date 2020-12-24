Степанов назвал массовую вакцинацию самым эффективным методом борьбы с ковидом
Вакцинация может начаться в феврале 2021.
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что самый эффективный метод борьбы с коронавирусом - это массовая вакцинация.
Об этом он заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".
Он отметил, что Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года. По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.
"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - отметил Степанов.
Напомним, Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина получит препараты для прививок не позже, чем другие страны Европы. По словам главы представительства Украины в ЕС Николая Точицкого, вакцину от коронавируса ЕС будет предоставлять "третьим странам" через государство-посредника. Для Украины это может быть Польша.