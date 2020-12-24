Степанов назвал массовую вакцинацию самым эффективным методом борьбы с ковидом

Вакцинация может начаться в феврале 2021.

Степанов назвал массовую вакцинацию самым эффективным методом борьбы с ковидом
Фото: facebook/Максим Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что самый эффективный метод борьбы с коронавирусом - это массовая вакцинация.

Об этом он заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что Украина ожидает первый транш доз вакцин с начала 2021 года. По его словам, вакцинация может начаться в феврале, но сроки могут сместиться в зависимости от даты поставки вакцины.

"Доступ украинцев к вакцине от COVID-19 является приоритетным вопросом. Ведь массовая вакцинация населения является самым эффективным методом борьбы с коронавирусной инфекцией", - отметил Степанов.

Напомним, Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что Украина получит препараты для прививок не позже, чем другие страны Европы. По словам главы представительства Украины в ЕС Николая Точицкого, вакцину от коронавируса ЕС будет предоставлять "третьим странам" через государство-посредника. Для Украины это может быть Польша.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Кличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследованоКличко: Нападение на мэра Броваров Сапожко должно быть оперативно и открыто расследовано
Блок рекламы


Похожие новости
Минобороны назвало требование об отставке Тарана "фальцетом", а затем удалило этот пост в фейсбуке (обновлено)Минобороны назвало требование об отставке Тарана "фальцетом", а затем удалило этот пост в фейсбуке (обновлено)
Министр обороны назвал требование об отставке "фальцетом"Министр обороны назвал требование об отставке "фальцетом"
Минкультуры назвало победителя министерского борщ-батлаМинкультуры назвало победителя министерского борщ-батла
Точицкий назвал главную тему заседания Совета ассоциации Украина-ЕСТочицкий назвал главную тему заседания Совета ассоциации Украина-ЕС
В Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - СтепановВ Украине третью неделю подряд снижается количество новых случаев коронавируса, - Степанов
Епифаний назвал условие перенесения даты празднования РождестваЕпифаний назвал условие перенесения даты празднования Рождества
Премьер Словакии заболел ковидомПремьер Словакии заболел ковидом
Онкобольные пациенты вышли на акцию протеста к Минздраву и требуют отставки СтепановаОнкобольные пациенты вышли на акцию протеста к Минздраву и требуют отставки Степанова
Шмыгаль назвал новые сроки получения Украиной транша от МВФШмыгаль назвал новые сроки получения Украиной транша от МВФ
Порошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбыПорошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбы
Последние новости
Подгружаем последние новости