В Запорожье в третий раз за две недели избрали главу облсовета

Ночью с 23 на 24 декабря депутаты Запорожского облсовета избрали главой совета Елену Жук от партии "Слуга народа".

За нее проголосовали 46 депутатов, сообщает "Радио Свобода".

Во время заседания совета экс-глава Запорожской ОГА Виталий Боговин, об избрании которого заявляли 15 декабря, сообщил о сложении своих полномочий главы облсовета.

Заседание длилось с 14:00 23 декабря и закончилось ночью 24 декабря. Во время него депутаты избрали новую счетную комиссию, в которую делегировали своих представителей пять из семи представленных в совете политсил.

Также было проведено голосование за заместителей главы облсовета: первым заместителем избрана Людмила Любим от "Оппозиционного блока", а двумя заместителями - Владислав Куценко из "Батькивщины" и Геннадий Фукс из фракции "За будущее". Последний также был избран заместителем главы облсовета во время заседания 17 декабря, когда 44 депутата избрали главой совета Виталия Толочека.

За заместителей главы совета голосовали дважды, поскольку, согласно регламенту, глава совета имеет право вносить повторно кандидатов на должность замов главы. Сначала за кандидатов проголосовали лишь 41 из 46 депутатов совета (для избрания необходимо 43 депутата совета, - ред.). Во время второго голосования они получили 46 голосов от 46 депутатов, участвовавших в голосовании.

В голосовании не участвовали депутаты от "Европейской солидарности" и ОПЗЖ, которые не считали Боговина легитимно избранным главой совета, а, соответственно, рассматривали текущее заседание как "собрание депутатов".

На заседании присутствовал новоназначенный глава Запорожской ОГА Александр Старух. Он обратился к депутатам с речью о необходимости возобновления постоянной работы совета и принятия бюджета области на следующий год.

Напомним, 15 декабря часть депутатов Запорожского областного совета сообщила об избрании главой совета главы Запорожской ОГА Виталия Боговина, избранного депутатом по спискам партии «Слуга народа». После чего он заявил о сложении полномочий главы ОГА. Тогда две из семи фракций облсовета заявили, что не признают Боговина легитимно избранным главой совета из-за того, что голосование за него проходило за закрытыми дверями без участия СМИ и под охраной неизвестных лиц.

Позже, 17 декабря, 44 депутата Запорожского облсовета провели заседание, на котором избрали другого главу совета - Виталия Толочека. Он прошел в совет по спискам партии "Слуга народа". Также были избраны три заместителя главы облсовета.