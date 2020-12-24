Трамп помиловал Пола Манафорта

В Белом доме заявили, что его приговор был основан на "афере с роSSийским вмешательством".

Трамп помиловал Пола Манафорта
Пол Манафорт
Фото: celebsiren.com

Президент США Дональд Трамп помиловал бывшего руководителя своего предвыборного штаба, а также политтехнолога Виктора Януковича и "Партии регионов" Пола Манафорта.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Манафорт стал одним из 26 человек, о помиловании которых объявил Трамп в среду вечером.

В 2018 году Манафорта приговорили к 7,5 годам заключения за финансовое мошенничество и сговор с целью скрыть свои преступления. В Белом доме заявили, что приговор Манафорту базировался на "афере с роSSийским вмешательством".

"Господин Манафорт провел два года в тюрьме, в том числе период одиночного заключения - это хуже обращения, чем со многими самыми жестокими преступниками. Вследствие откровенного перегиба палки прокуратурой Манафорт вытерпел годы нечестного отношения и является одной из самых выдающихся жертв того, что, как оказалось, было едва ли не настоящей охотой на ведьм в американской истории", - говорится в заявлении Белого дома.

Президентское помилование не отменяет историю судимости Манафорта. В офисе прокурора в Манхэттене, который пытался привлечь Манафорта к ответственности в Нью-Йорке за возможное мошенничество, заявили, что продолжат вести дело, которое ранее было отклонено. Его отклонили на основании того, что против Манафорта уже вели расследование по тем же обвинениям.

Сам Манафорт уже успел отреагировать на свое помилование.

"Господин Президент, моя семья и я покорно благодарим вас за президентское помилование, которое вы мне оказали. Нельзя полностью описать словами, насколько мы благодарны. История зафиксирует, что в течение президентства за четыре года вы достигли больше, чем кто-либо из ваших современных предшественников", - написал он в Twitter.

Mr. President, my family & I humbly thank you for the Presidential Pardon you bestowed on me. Words cannot fully convey how grateful we are.

— Paul Manafort (@PaulManafort) December 24, 2020

Напомним, в 2018 году федеральный суд присяжных в Вирджинии признал Манафорта виновным в мошенничестве с банками и в налоговом мошенничестве. Перед началом судебного процесса Манафорт признал себя виновным и согласился сотрудничать со следствием.

13 марта 2019 года суд назначил Манафорту наказание в виде лишения свободы сроком на 7 с половиной лет. В мае его перевели под домашний арест из-за пандемии коронавируса.

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