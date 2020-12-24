США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters

Представители администрации Трампа сейчас находятся в процессе "вбивания кола в сердце проекта".

США готовят новые санкции против "Северного потока-2", - Reuters
Фото: allseas.com

Администрация Трампа, чьи полномочия вскоре истекают, готовит новый раунд санкций по роSSийско-немецкому газопроводу "Северный поток-2". Новые меры, одобренные Конгрессом, будут приняты "в ближайшем будущем".

Об этом Reuters рассказали трое высокопоставленных представителей администрации Трампа.

"Мы получали удар за ударом, и теперь мы находимся в процессе вбивания кола в сердце проекта", - сказал Reuters один из чиновников на условиях анонимности.

Отмечается, что для выполнения сложной глубоководной прокладки трубопроводов "Газпрому" пришлось переоборудовать свои суда. Вашингтон имеет информацию о проведении на испанских Канарских островах модернизации судна Oceanic 5000, которая позволит кораблю укладывать трубы на больших глубинах.

Собеседники агентства отказались указать, какие компании могут столкнуться с санкциями, но заверили, что ограничения не нацелены на конкретные правительства или чиновников.

По словам одного из чиновников, в ближайшие недели Государственный департамент должен направить в Конгресс отчет о компании, которым могут угрожать санкции за помощь проекту.

В Nord Stream 2 - операторе газопровода - не смогли оперативно предоставить агентству комментарий о возможности введения новых санкций. В прошлом месяце компания сообщила Reuters, что действующие и новые санкции в законопроекте об оборонной политике в случае их принятия прямо или косвенно коснутся более 120 компаний из более чем 12 европейских стран.

Газопровод "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков из РФ с потребителями в Европе. Его плановая протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год. Проект реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Ранее в декабре Сенат США утвердил оборонный бюджет с $250 млн для Украины и санкциями против "Северного потока-2".

В настоящее время РоSSия пытается модифицировать собственные суда для завершения строительства газопровода, который готов более чем на 90%, что побудило Конгресс одобрить новую серию санкций в попытке помешать дальнейшему прогрессу.

Строительство "Северного потока-2" сейчас приостановлено из-за санкций США относительно европейских подрядчиков. Эти санкции вступили в силу в декабре 2019 года.

Разработчик американских санкций против роSSийского газопровода в Европу Тед Круз выразил уверенность, что новые санкции не позволят завершить спорный проект, несмотря на попытки Кремля.

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