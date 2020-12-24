Зеленский восстановил уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года.

Зеленский восстановил уголовную ответственность за недостоверное декларирование
Фото: facebook/Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, которая была отменена скандальным решением Конституционного суда. Документ также предусматривает ответственность за умышленное непредставление декларации.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" №1074-ІХ возвращен в Раду с подписью президента 23 декабря.

"Подписанный документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного Суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада поддержала соответствующий проект закона на заседании 4 декабря.

Документ дополняет Уголовный кодекс и добавляет две статьи: 366-2 (декларирование недостоверной информации) и 366-3 (непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления).

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