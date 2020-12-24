Украина надеется дополнительно получить 8 млн бесплатных доз вакцины от COVID-19

Украина рассчитывает на бесплатное получение дополнительных 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX в дополнение к уже гарантированным 8 млн доз.

Об этом в интервью Радио НВ рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Украина может рассчитывать минимум на 8 млн доз вакцины, то есть это расчетное количество доз в соответствии с 20% всего населения", - сказал Ляшко.

Он добавил, что Украина ведет переговоры с COVAX об увеличении количества доз.

"Все будет зависеть от общей стоимости вакцин, которые попадают в портфель COVAX. Есть потенциальная возможность, что Украина по этому механизму дадут 16 млн доз - мы это проговариваем, но пока гарантий нет. 8 млн - это стопроцентная гарантия, 16 - это потенциальная возможность", - пояснил Ляшко.

Он также добавил, что вместе с вакцинами Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI) также предоставит Украине шприцы и боксы биологической безопасности.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

Дополнительные вакцины, которые сможет закупить Украина, будут стоить около 7 долларов. Курс вакцинации от коронавируса, состоящий из двух доз, будет стоить около 14 долларов. Это почти 400 грн.

Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства составит 1,2 млн доз.