Украину в январе 2021 года посетит эмир Кувейта

Управление госохраны Украины должно охранять иностранного гостя с 3 по 10 января 2021 года.

Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах в январе 2021 года посетит Украину.

Об этом говорится в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №557/2020 рп от 23 декабря, обнародованном на сайте главы государства.

Документ содержит поручение управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану эмира Кувейта с 3 по 10 января 2021 года.

Напомним, 30 сентября наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был приведен к присяге и стал новым эмиром страны. Он сменил на этом посту шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха, который умер накануне в возрасте 91 года.