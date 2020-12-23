Украину в январе 2021 года посетит эмир Кувейта

Управление госохраны Украины должно охранять иностранного гостя с 3 по 10 января 2021 года.

Украину в январе 2021 года посетит эмир Кувейта
Фото: AliExpress

Эмир Кувейта шейх Наваф Аль-Ахмед Аль-Джабер Ас-Сабах в январе 2021 года посетит Украину.

Об этом говорится в распоряжении президента Украины Владимира Зеленского №557/2020 рп от 23 декабря, обнародованном на сайте главы государства.

Документ содержит поручение управлению государственной охраны Украины обеспечить круглосуточную охрану эмира Кувейта с 3 по 10 января 2021 года.

Напомним, 30 сентября наследный принц Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах был приведен к присяге и стал новым эмиром страны. Он сменил на этом посту шейха Сабаха аль-Ахмад Аль-Сабаха, который умер накануне в возрасте 91 года.

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