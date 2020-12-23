МОЗ планирует вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев

Министерство здравоохранения планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам министра, на проведение прививок понадобится около 40 млн доз вакцины. Подготовка кабинетов прививки и мобильных бригад для вакцинации уже началась.

"Я понимаю, что для этого нам нужно 40 миллионов доз ... И так у нас прописано к первому кварталу 2022 - за этот период мы готовы и сможем (с помощью - ред.) способностей наших медицинских работников, логистических (мощностей - ред.) охватить прививками 23 млн населения", - сказал Ляшко.

Напомним, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Сейчас план предусматривает четыре этапа вакцинации.