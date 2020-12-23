Южанина предложила ввести государственное регулирование цен на тесты

Правительство должно установить государственное регулирование цен на тесты для определения коронавирусной болезни, а также на проведение компьютерной томографии. Соответствующее депутатское обращение к премьер-министру Украины, министру здравоохранения и министру экономики направила народный депутат из фракции «Европейская Солидарность» Нина Южанина, о чем написала в Facebook.

«Казалось бы, обычная ситуация. Заболел одноклассник мальчика из многодетной семьи, в которой растет пятеро детей школьного возраста, и теперь все в семье должны сдать тесты на коронавирус. А кроме того, у супругов четверо родителей за 70 лет, с которыми нужно общаться, и, посещая их, быть уверенными, что они сами здоровы. С нынешней стоимостью тестов (не менее 1200 гривень) сумма, которую сразу нужно было потратить, оказалась слишком велика. В результате все дети вынуждены были перейти на дистанционное обучение», - приводит пример Нина Южанина.

Она отметила, что подобные случаи не единичны. Государство не обеспечивает граждан бесплатным тестированием, а на проверку по собственной инициативе не хватает денег. Цены просто неподъемные для людей - например, работников бюджетной сферы, в которых есть семьи, не говоря уже о пенсионерах. Получается замкнутый круг - замечает Нина Южанина.

«Минимальная стоимость услуг для проведения лабораторных ПЦР-тестов на заболевания COVID-19 в Киеве составляет более 800 грвн при условии прибытия человека самостоятельно в лабораторию. И 1200 грн при условии выезда к месту жительства гражданина. При этом минимальная пенсия по возрасту в 2020 году в Украине составляла от 1638 до 1700 грн в месяц. Минимальная заработная плата - от 4723 до 5000 грн в месяц, а размер прожиточного минимума на одно лицо в расчете на месяц составлял от 2027 до 2189 грн в месяц», - объясняет Южанина.

Южанина называет тестирования и диагностику социально значимой услугой, поэтому государство должно установить свой контроль и регулирование ценообразования.

«На сегодня установлено государственное регулирование цен на медицинские препараты и лекарственные средства путем декларирования их на сайте Госпродпотребслужбы. Возможность государства регулировать цены на социально значимые товары предусмотрена и законом Украины «О ценах и ценообразовании». Также в апреле 2020 года были приняты Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» по предотвращению распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», которым Кабинету Министров предоставлено право устанавливать цены на социально значимые товары и услуги», - пишет Южанина.

Она призывает внести изменения в правительственное Постановление от 22 апреля 2020 №341 «О мерах по стабилизации цен на товары, имеющие важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения» и других нормативных актов и включить в нее услуги по проведению тестирований IgM и IgG антител к антигену коронавируса, тестирование путем проведения полимеразной цепной реакции (ПЦР), а также проведение компьютерной томографии легких человека для выявления осложнений в виде вирусной пневмонии.