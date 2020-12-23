Прокуратура направила в суд обвинительный акт по экс-главе МИД Кожаре

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Экс-министру грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий погиб в результате огнестрельного ранения 21 февраля. Произошло это в доме Кожары, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД .

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина, но следствие заподозрило, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью.

Ни Кожара, ни его жена сначала не фигурировали в качестве подозреваемых. 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве, а 10 апреля его жене объявили подозрение в даче заведомо неправдивых показаний. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.