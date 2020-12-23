Прокуратура направила в суд обвинительный акт по экс-главе МИД Кожаре

Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по экс-главе МИД Кожаре
Фото: PHL

Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары по факту умышленного убийства (ч.1 ст.115 Уголовного кодекса).

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Следствием установлено, что в феврале 2020 года обвиняемый, его жена и потерпевший употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Фигурант производства взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего последний скончался на месте", - говорится в сообщении.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Экс-министру грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий погиб в результате огнестрельного ранения 21 февраля. Произошло это в доме Кожары, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина, но следствие заподозрило, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью.

Ни Кожара, ни его жена сначала не фигурировали в качестве подозреваемых. 25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве, а 10 апреля его жене объявили подозрение в даче заведомо неправдивых показаний. Позже суд отпустил ее под личное обязательство.

Кожара был главой МИД с 24 декабря 2012-го до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Украине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - СШАУкраине с коронавирусом помогли бороться 30 государств, крупнейший донор - США
Церковь в Польше резко теряет своих симпатиков, - опросЦерковь в Польше резко теряет своих симпатиков, - опрос
Блок рекламы


Похожие новости
Денисова направила запрос роSSийской стороне на посещение украинских политзаключенныхДенисова направила запрос роSSийской стороне на посещение украинских политзаключенных
Украина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиками мирного населенияУкраина направила ноту ОБСЕ из-за обстрела боевиками мирного населения
Прокуратура США начала расследование в отношении сына БайденаПрокуратура США начала расследование в отношении сына Байдена
Прокуратура завершила расследование в отношении одного из исполнителей убийства журналиста Сергиенко во время МайданаПрокуратура завершила расследование в отношении одного из исполнителей убийства журналиста Сергиенко во время Майдана
НАБУ направило в суд обвинительный акт о предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИУНАБУ направило в суд обвинительный акт о предоставлении неправомерной выгоды главе ФГИУ
РоSSия направила на Донбасс сотый "гумконвой"РоSSия направила на Донбасс сотый "гумконвой"
Прокуратура США обжалует отклонение обвинений в мошенничестве против МанафортаПрокуратура США обжалует отклонение обвинений в мошенничестве против Манафорта
Есть основания полагать, что средства, выделенные на Музей Революции Достоинства, разворованы, - прокуратураЕсть основания полагать, что средства, выделенные на Музей Революции Достоинства, разворованы, - прокуратура
В деле Омеляна огласили обвинительный актВ деле Омеляна огласили обвинительный акт
Украина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за ранения бойца на ДонбассеУкраина направила ноту в СММ ОБСЕ из-за ранения бойца на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости