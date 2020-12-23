Нардепу от "Cлуги народа" присудили 2 млн грн моральной компенсации за уголовное преследование

Гунько находился под следствием с 29 марта 2018-го по 20 марта 2019-го, при этом четыре дня он находился под стражей.

Нардепу от "Cлуги народа" присудили 2 млн грн моральной компенсации за уголовное преследование
Анатолій Гунько
Фото: Суспільне

Печерский суд присудил народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько 2 млн грн моральной компенсации за незаконные действия правоохранительных органов.

Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на решение от 9 декабря.

Решение приняла судья Ирина Литвинова. Сам Гунько оценил нанесенный ему моральный ущерб в 10 млн грн. Но суд удовлетворил иск лишь частично.

Гунько подвергся уголовному преследованию с 29 марта 2018-го по 20 марта 2019 года. При этом четыре дня он находился под стражей - с 29 марта по 2 апреля 2018 года.

Отмечается, что весной 2018 года прокурор и начальник управления Нацполиции в Киевской области на брифинге распространили о Гунько негативную информацию, - что он причастен к присвоению земельного участка ГП "Радиопередаточный центр", площадью более 115 га в г. Бровары, стоимостью почти 120 млн грн. В СМИ появились публикации, в которых Гунько называли "лидером организованной преступной группировки".

20 марта 2019-го, то есть через год после обысков и сообщения о подозрении, Генпрокуратура закрыла дело против Гунько и еще ряда лиц в связи с неустановлением достаточных доказательств.

По мнению Гунько, такие события снизили уровень доверия избирателей к нему как кандидату в народные депутаты. Кроме того, такие ограничения суда как запрет отлучаться за пределы Киевской области негативно повлияли на хозяйственную деятельность ООО "Гильдия права", директором которого он является.

Напомним, летом 2019 года Гунько принимал участие во внеочередных выборах в парламент по округу №209 (Черниговская область) от партии "Батькивщина". Он не был избран, вместо него мандат достался Валерию Зубу от "Слуги народа". Через год, осенью 2020-го, Гунько прошел в Верховную Раду по соседнему округу - №208 - уже также как кандидат от "Слуги народа". Он обошел лидера Радикальной партии Олега Ляшко.

В июне 2020 года Гунько инициировал судебный процесс о возмещении морального вреда за незаконное уголовное преследование. В своем иске он указывал, что "пережил сильные душевные страдания, негативные изменения в личной жизни, потерял деловую репутацию". Он также отмечал, что незаконное привлечение к уголовной ответственности и появление ряда публикаций негативного содержания "существенно повлияло на отношение друзей, знакомых и партнеров, подорвало его авторитет и статус добропорядочного человека".

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