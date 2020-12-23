МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США

Украинская власть также отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел Украины демонтирует все оборудование компании Huawei, установленное на ведомственных зданиях.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач, передает "Укринформ".

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", - сказал американский дипломат по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

"Это - мудрые решения", - отметил заместитель госсекретаря США.

По его словам, Украина также выразила заинтересованность во вступлении в поддерживаемую США инициативу "Чистая сеть", участники которой для информационной безопасности отказываются от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

"Украина понимает, что стоит на кону", - подчеркнул Крач.

Ранее также сообщалось, что Соединенные Штаты могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.

Напомним, в начале прошлого года США выдвинули Huawei официальные обвинения в шпионаже. Вашингтон запретил компаниям сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что США не будут сотрудничать со странами, которые используют системы Huawei.

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список, объявив компанию угрозой для безопасности США. Власти США считают, что Китай посредством оборудования для сетей 5G, поставляемых в том числе и Huawei, занимается шпионажем.

Huawei заявила, что из-за американских санкций может потерять $30 млрд прибыли.

В 2016 году в оккупированном Россией Крыму сообщили, что на оборудовании "Киевстара" запускают вторую сеть мобильной связи. Компания Huawei заменила Ericsson, который отказался работать с полуостровом.

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