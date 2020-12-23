МИД Украины пообещало демонтировать все оборудование Huawei, - Госдеп США

Украинская власть также отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

Министерство иностранных дел Украины демонтирует все оборудование компании Huawei , установленное на ведомственных зданиях.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Кит Крач, передает "Укринформ".

"Министерство иностранных дел решило убрать все оборудование Huawei со своих зданий, этому примеру последовали и несколько других правительственных учреждений", - сказал американский дипломат по итогам встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Он напомнил, что украинская власть недавно отказалась сотрудничать с Huawei в проекте создания "умного города", отдав предпочтение американской Cisco.

"Это - мудрые решения", - отметил заместитель госсекретаря США .

По его словам, Украина также выразила заинтересованность во вступлении в поддерживаемую США инициативу "Чистая сеть", участники которой для информационной безопасности отказываются от использования услуг китайских телекоммуникационных компаний в развитии сетей 5G.

"Украина понимает, что стоит на кону", - подчеркнул Крач.

Ранее также сообщалось, что Соединенные Штаты могут выплатить финансовую компенсацию Украине за отказ от использования систем 5G китайской компании Huawei в пользу других производителей.

Напомним, в начале прошлого года США выдвинули Huawei официальные обвинения в шпионаже. Вашингтон запретил компаниям сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что США не будут сотрудничать со странами, которые используют системы Huawei .

В мае 2019 года президент США Дональд Трамп внес Huawei в черный список, объявив компанию угрозой для безопасности США . Власти США считают, что Китай посредством оборудования для сетей 5G, поставляемых в том числе и Huawei , занимается шпионажем.

Huawei заявила, что из-за американских санкций может потерять $30 млрд прибыли.