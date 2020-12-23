Экс-начальника КЭУ ВСУ подозревают в растрате 20 млн гривен при закупке жилья для военных

Чиновник искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр жилья в Харькове.

Экс-начальника КЭУ ВСУ подозревают в растрате 20 млн гривен при закупке жилья для военных
Фото: 5.ua

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в 2018 году чиновник во время проведения закупки жилья на вторичном рынке для военных при заключении договоров купли-продажи квартир искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр жилья в Харькове.

В результате таких действий Минобороны был нанесен материальный ущерб более 20 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований.

Напомним, в октябре экс-заместителю министра обороны было сообщено о подозрении в бездействии по "делу бронежилетов". Бывший чиновник не принял мер по непринятию некачественной продукции, вследствие чего государству был нанесен убыток в 42 млн грн.

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