Экс-начальника КЭУ ВСУ подозревают в растрате 20 млн гривен при закупке жилья для военных
Чиновник искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр жилья в Харькове.
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему начальнику Главного квартирно-эксплуатационного управления Вооруженных Сил Украины в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в 2018 году чиновник во время проведения закупки жилья на вторичном рынке для военных при заключении договоров купли-продажи квартир искусственно завысил предельную стоимость за 1 квадратный метр жилья в Харькове.
В результате таких действий Минобороны был нанесен материальный ущерб более 20 млн гривен.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется Центральным аппаратом Государственного бюро расследований.
Напомним, в октябре экс-заместителю министра обороны было сообщено о подозрении в бездействии по "делу бронежилетов". Бывший чиновник не принял мер по непринятию некачественной продукции, вследствие чего государству был нанесен убыток в 42 млн грн.