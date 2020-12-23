Мишлен исправил свой релиз, в котором отнес борщ к русской кухне

Инспекторы международного путеводителя по ресторанам "Гид Мишлен" исправили свой релиз, в котором украинский борщ был назван "частью русской кухни".

Об этом сообщило Посольство Украины во Франции.

"И о борще. Вчера, получив новость о запуске Мишленовского гастрогида по московским ресторанам, в которых готовят украинский борщ, мы долго общались с нашими контактами в Groupe Michelin. Разговор был конструктивным. От руководства компании получили извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией". Первичная версия пресс-релиза, в котором говорилось об "эмблематических национальных первых блюдах русской кухни - борще и рассольнике ", после обращения посольства исправлена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь "на кулинарной сцене в РоSSии предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

В настоящее время Мишленовский гастрогид принял приглашение начать работу с киевскими ресторанами.

"От измены к позитиву: начинаем работу над Мишленовским гастрономическим гидом по киевским ресторанам. В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно приглашение посетить Украину и попробовать аутентичный украинский борщ. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", - подчеркнули в посольстве.

Напомним, в декабре инспекторы международного путеводителя по ресторанам "Гид Мишлен", которые прибыли в Москву для исследования русской кухни, приписали к ней украинский борщ.

В октябре Экспертный совет рекомендовал Министерству культуры и информационной политики Украины внести в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия "Культуру приготовления украинского борща".