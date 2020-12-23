На Кировоградщине шахтеры третьи сутки перекрывают трассы с требованием выплатить зарплаты

Протестующие блокировали движение транспорта в направлении из Кропивницкого в Киев, Николаев, Кривой Рог и Александрию.

Фото: Михаил Волынец

Работники уранодобывающих шахт Кировоградской области третьи сутки перекрывают трассы с требованием рассчитаться с зарплатными долгами и восстановить работу ГП "ВостГОК".

От этого предприятия зависит благосостояние 5000 семей работников и моногородов, где расположены шахты, сообщил в Facebook народный депутат, председатель Независимого союза горняков Украины Михаил Волынец.

По состоянию на 8.45 работники госпредприятия "ВостГОК" блокировали движение транспорта в направлении Кропивницкий-Киев, Кропивницкий-Николаев, Кропивницкий-Кривой Рог, Кропивницкий-Александрия. Продолжался протест вблизи пгт Смолино.

"Местные жители приносят ребятам еду и теплые вещи", - сообщил Волынец.

На 10:00 был запланирован визит протестующих на совещание в Кировоградскую ОГА.

Шахты "ВостГОК" переведены в режим простоя с 7 декабря. Зарплатный долг перед работниками, по информации Волынца, достигает 110 млн гривен.

Напомним, что 9 декабря горняки в ряде шахт объявили протест из-за задолженности по заработной плате, часть из них пришла под Кабмин.

Протестовали горняки шахты "Бужанская" на Волыни, шахты "Лесная" на Львовщине, "Украина" и "Капитальная" в Донецкой области.

В октябре в Кривом Роге шахтеры завершили 43-дневную забастовку под землей и вышли на поверхность после переговоров с администрацией.

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