В Украине начала работу Национальная социальная сервисная служба

В Украине с сегодняшнего дня начала работу Национальная социальная сервисная служба.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

"Сегодня на заседании Правительства принято распоряжение о начале выполнения Национальной социальной сервисной службой Украины своих полномочий и функций по реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей, а также осуществления государственного контроля за соблюдением требований законодательства при предоставлении социальной поддержки и соблюдения прав детей", - говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отметили, что уже провели организационные мероприятия по созданию сервисной службы. В частности, государственной регистрации, утверждении положения и структуры, штатного расписания аппарата, сметы, а также заполнения 30 процентов вакансий.

Напомним, Национальная социальная сервисная служба Украины - новый центральный орган исполнительной власти, призванный обеспечить непрерывность в реализации государственной политики в сфере социальной защиты населения и защиты прав детей в условиях завершающего этапа территориально-административной реформы.

4 ноября Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную социальную службу. Ее правопреемницей стала Национальная социальная сервисная служба Украины.

Решение о создании Нацсоцслужбы было принято правительством 26 августа.