Оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В течение суток, 23 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня - вблизи Водяного, что на Приазовье, у Талаковки и Авдеевки.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Все нарушения вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Недалеко от Водяного, что на Приазовье, враг открывал неприцельный огонь вблизи украинских позиций из автоматических станковых гранатометов и подствольного гранатомета. На этом же направлении, но уже у Талаковки, противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Еще один обстрел был зафиксирован вблизи Авдеевки, где оккупанты открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета", - говорится в вечерней сводке.

Отмечается, что выстрелы оккупантов не несли угрозы жизни наших военных, поэтому огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди ВСУ нет.

Напомним, сегодня боевики "ЛНР" передали украинской стороне военного, попавшего в плен 17 декабря.