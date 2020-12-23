Министр обороны назвал требование об отставке "фальцетом"

Андрей Таран отметил, что сам сообщит, если наступит время открывать "третий конверт".

Министр обороны назвал требование об отставке "фальцетом"
Министр обороны Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Андрей Таран прокомментировал требование о своей отставке, назвав ее "фальцетом".

Об этом сообщается на странице Министерства обороны в фейсбуке.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - цитирует Тарана министерство.

Вероятно, глава Минобороны имел в виду "фальстарт".

Напомним, ранее глава фракции "Голос" Сергей Рахманин сообщил, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины относительно неудовлетворительной работы министра обороны Тарана.

Глава комитета Александр Завитневич заявил, что информация о выражении недоверия не соответствует действительности.

Таран стал министром обороны в марте этого года. Его кандидатуру, предложенную президентом, поддержали 285 народных депутатов.

Таран - генерал-лейтенант в отставке. В 1972-1977 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище, специальность - "Военный инженер-радиотехник". В 1987 году окончил Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск в Киеве.

В 1992-1995 служил в Центральном аппарате Министерства обороны, где в 1994-м стал сотрудником Главного управления разведки. В 1996-1998 годах был экспертом Центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны.

С 1999 по 2004 год Таран был военным атташе при Посольстве Украины в США. Следующие три года - с 2005 по 2008 - был начальником управления Минобороны. С 2008 по 2011 год Таран работал заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал менее полугода - до апреля 2016-го.

Тарана уволили в запас, поскольку он достиг "предельного возраста" генеральской службы.

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