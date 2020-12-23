Министр обороны назвал требование об отставке "фальцетом"

Андрей Таран отметил, что сам сообщит, если наступит время открывать "третий конверт".

Министр обороны Андрей Таран прокомментировал требование о своей отставке, назвав ее "фальцетом".

Об этом сообщается на странице Министерства обороны в фейсбуке.

"Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока - фальцет", - цитирует Тарана министерство.

Вероятно, глава Минобороны имел в виду "фальстарт".

Напомним, ранее глава фракции "Голос" Сергей Рахманин сообщил, что парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки направил письмо президенту Украины относительно неудовлетворительной работы министра обороны Тарана.

Глава комитета Александр Завитневич заявил, что информация о выражении недоверия не соответствует действительности.

Таран стал министром обороны в марте этого года. Его кандидатуру, предложенную президентом, поддержали 285 народных депутатов.

Таран - генерал-лейтенант в отставке. В 1972-1977 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище, специальность - "Военный инженер-радиотехник". В 1987 году окончил Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск в Киеве .

В 1992-1995 служил в Центральном аппарате Министерства обороны, где в 1994-м стал сотрудником Главного управления разведки. В 1996-1998 годах был экспертом Центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны.

С 1999 по 2004 год Таран был военным атташе при Посольстве Украины в США . Следующие три года - с 2005 по 2008 - был начальником управления Минобороны. С 2008 по 2011 год Таран работал заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН .

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал менее полугода - до апреля 2016-го.

Тарана уволили в запас, поскольку он достиг "предельного возраста" генеральской службы.