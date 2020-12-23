Львовский горсовет опубликовал на YouTube карту Украины без Крыма

На одном из официальных YouTube-каналов Львовского горсовета опубликовали четыре видео с картой Украины без Крыма. Ролики изготовила общественная организация "Батьки в дії" как небольшой курс для старшеклассников о работе мэрии, депутатов и чиновников во Львове.

Видео опубликовали 21 декабря, но утром 23 декабря их удалили, пообещав переделать из-за эпизода с картой, пишет ZAXID.NET.

Первым на эти видео обратил внимание львовский политический обозреватель Дмитрий Посыпанко. Оказалось, что на 24-й секунде каждого из четырех роликов, опубликованных на официальном YouTube-канале отдела партнерства управления "Секретариат совета" Львовского горсовета, есть карта Украины без Крыма. Отдел партнерства Львовского горсовета является партнером этого проекта, а производством всех видео занималась известная во Львове общественная организация "Батьки в дії".

После публикации Дмитрия Посыпанко все видео удалили и с канала горсовета, и с канала "Батьків в дії". Глава ОО "Батьки в дії", экс-депутат Львовского горсовета Юлия Гвоздович объяснила, что видео переделывают, поскольку сначала не обратили внимания на карту без Крыма.

"Проект делали родители, скауты на волонтерских началах, по ночам, желая только лучшего детям города, чтобы они были общественно сознательными. Без всяких злых намерений все трое пропустили [карту без Крыма]... Извините за такую опечатку. Крым - это Украина!" - сказала Юлия Гвоздович.

В отделе партнерства Львовского горсовета также отреагировали на этот инцидент, объяснив, что после исправления ошибки все видео снова опубликуют.

Курс гражданского образования для старшеклассников является победителем конкурса социально-культурных проектов "Сделаем Львов лучшим!" от Львовского горсовета. Конкурс проводят в конце каждого года и отбирают интересные для развития города проекты общественных организаций. Часть средств на реализацию этих проектов потом выделяют из бюджета Львова.