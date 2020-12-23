Дела Майдана: суд вновь позволил заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Якименко

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Госбюро расследований о проведении специального (заочного) расследования в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины Александра Якименко.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

"При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины, скрывающегося от органов следствия и суда. Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сказано в сообщении.

Речь идет о событиях на Евромайдане 18-20 февраля 2014 года.

В феврале 2018 года суд уже позволял заочное расследование дел против руководства СБУ времен Януковича по делу о расстрелах на Майдане.

Якименко бежал с материковой части Украины 22 февраля 2014 года. В марте 2015 года ему предъявили обвинения в незаконном объявлении АТО во время Майдана.