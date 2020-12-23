Премьер Молдовы объявил об отставке правительства

Премьер-министр Молдовы Ион Кику 23 декабря объявил об отставке правительства.

Он сделал это в присутствии президента и главы парламента, пишет "Интерфакс-Украина".

"Правительство объявляет о своей отставке. Выражаю благодарность за сотрудничество главе парламента Зинаиде Гречаный и президенту Игорю Додону. Спасибо всем членам правительства. Другие детали сообщу после встречи и обсуждения с избранной госпожой президентом Майей Санду", - сообщил Кику.

Отставка правительства необходима для роспуска парламента. Майя Санду вступит в должность 24 декабря. Если в парламенте появится официальное большинство, то кандидата в премьеры будут выдвигать депутаты. Если нет - президент.

Согласно законодательству, президент Молдовы может отказать в назначении кандидата парламентского большинства, но если эту же кандидатуру выдвинут во второй раз, то он обязан подписать указ о назначении, пишет молдавское медиа NewsMaker.

Правительство Кику работало с ноября 2019 года.

Напомним, что по результатам подсчета 100% голосов, бывшая глава правительства Молдовы Майя Санду победила во втором туре выборов президента. Срок полномочий Додона заканчивается 23 декабря. В декабре в Молдове прошли антиправительственные протесты. На одном из них Санду заявила, что требует отставки правительства и парламента.

Митингующие протестовали, в частности, против правительства Иона Кику и ситуативной коалиции в парламенте социалистов, депутатов от Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

Санду также обвинила Додона в попытке узурпировать власть путем принятия законов с нарушением норм.