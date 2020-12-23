В "Голосе" заявили о выражении недоверия министру обороны Тарану, глава профильного комитета возразил (обновлено)

По словам Рахманина, нардепы направили письмо Владимиру Зеленскому.

В "Голосе" заявили о выражении недоверия министру обороны Тарану, глава профильного комитета возразил (обновлено)
Министр обороны Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану и направил соответствующее письмо президенту Украины.

Эту информацию подтвердил член комитета, глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", - сообщил Рахманин.

Обновление. Глава комитета Александр Завитневич заявил, что информация о выражении недоверия комитетом не соответствует действительности.

"Последнее заседание Комитета было 16 декабря, в повестке дня были вопросы изменений в основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 - 2022 годы, рассмотрение проекта Закона об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2021 году для участия в многонациональных учениях. Вопрос о Министре обороны не стоял и не рассматривался. Более заседаний Комитета не было", - заявил он.

По словам Завитневича, в комитете есть определенные замечания по деятельности министерства, но все они решаются в рабочем порядке.

Народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук пояснила, что в комитете пришли к выводу, что надо обратиться с письмом к президенту по результатам отчета министра обороны, и обратились с письмом к президенту, пишет "Укринформ".

"Мы не голосовали за это, и решения на этот счет нет. То есть формального выражения недоверия министру Тарану от Комитета национальной безопасности и обороны не было ... Но это точно не является выражением ему недоверия, и это точно не является формальным поводом к каким-то действиям. Мы обратились к президенту и в своем обращении изложили причины и причинно-следственные связи", - заявила Верещук.

Ранее фракция "Голос" и "Европейская солидарность" требовали от Владимира Зеленского отправить Тарана в отставку. Нардепы заявили, что министр несет ответственность за срыв оборонных контрактов.

Отправить министра в отставку может парламент при условии поддержки в сессионном зале по крайней мере 226 нардепов. Назначение и увольнение Министра обороны и Министра иностранных дел Украины происходит по представлению Президента. Другие члены Кабинета Министров назначаются Верховной Радой Украины по представлению Премьер-министра.

Напомним, что Андрей Таран стал министром обороны в марте этого года. Его кандидатуру, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 285 народных депутатов.

Таран является генерал-лейтенантом в отставке. В 1972-1977 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище, специальность - "Военный инженер-радиотехник". В 1987 году окончил Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск в Киеве.

В 1992-1995 годах служил в Центральном аппарате Министерства обороны Украины, где в 1994-м стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны. В 1996-1998 годах был экспертом Центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С 1999 по 2004 год Андрей Таран был военным атташе при Посольстве Украины в США. Следующие три года - с 2005 по 2008 - был начальником управления Минобороны. С 2008 по 2011 год Таран работал заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал менее полугода - до апреля 2016-го.

Тарана уволили в запас, поскольку он достиг "предельного возраста" генеральской службы.

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