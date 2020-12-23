Кабмин одобрил усиление ответственности за нарушение обсервации и самоизоляции

Законопроект также предусматривает изменения в законодательстве по реализации полномочий соответствующих органов по рассмотрению таких дел об административных правонарушениях.

Кабинет министров на заседании одобрил проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Василий Мокан.

В частности, законопроект предусматривает усиление административной ответственности за нарушение лицом порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленного в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни.

Законопроект также предусматривает изменения в законодательстве по реализации полномочий соответствующих органов по рассмотрению таких дел об административных правонарушениях.

Напомним, в марте Национальная полиция увеличила количество патрулей для контроля карантинных ограничений и самоизоляции граждан, прибывших в Украину.