Подозреваемому по делу катастрофы АН-26 командующему Воздушных сил ВСУ назначено личное обязательство

Печерский райсуд избрал меру пресечения командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, подозреваемому в деле об авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом.

Ему назначили личное обязательство, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Дроздов подозревается в небрежном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода, кроме военного положения, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Двух других подозреваемых арестовали. Руководителя полетов военной части А4104 Александра Жука взяли под стражу без альтернативы внесения залога.

Командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова также арестовали на 60 суток.

Все трое подозреваются в допущении ненадлежащей подготовки и утверждении документов об условиях эксплуатации воздушного судна с не предусмотренным Руководством по летной эксплуатации взлетом с "конвейера" и о порядке осуществления летной подготовки курсантов, а также ненадлежащем осуществлении контроля за уровнем подготовки пилотов-инструкторов и учебным процессом, соблюдением мер безопасности при выполнении учебных полетов и в ряде других нарушений.

"Эти нарушения имели системный характер и были допущены как на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны были там быть, на стадии осуществления полета, когда он разрешался с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов, так и на стадии, когда произошла кризисная ситуация - руководством полетов не были приняты достаточные адекватные меры, чтобы избежать авиакатастрофы. В итоге, цепь нарушений правил полетов, согласно выводам экспертизы, привела к катастрофе и гибели военнослужащих", - сообщили в Офисе генпрокурора.

В авиакатастрофе около Чугуева, случившейся в сентябре, погибли 19 курсантов Харьковского университета Воздушных сил и семь офицеров. Одному курсанту - Вячеславу Золочевскому - удалось выжить. По его словам, до последнего момента паники на борту не было.

Напомним, что в конце октября правительственная комиссия назвала причины, которые привели к катастрофе самолета с курсантами на Харьковщине. Главными причинами катастрофы названо отсутствие действенного контроля за выполнением полетов со стороны должностных лиц Национального университета воздушных сил, системные нарушения правил выполнения полетов, недостаточная профессиональная подготовка экипажа в чрезвычайных ситуациях.

18 декабря командующему Воздушных сил ВСУ Сергею Дроздову, а также руководителю полетов и командиру воинской части, который утверждал план полетов с нарушениями, объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на Харьковщине.