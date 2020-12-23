Комитет Рады по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны Тарану

Нардепы направили письмо Владимиру Зеленскому.

Комитет Рады по нацбезопасности выразил недоверие министру обороны Тарану
Министр обороны Андрей Таран
Фото: mil.gov.ua

Парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки выразил недоверие министру обороны Андрею Тарану и направил соответствующее письмо президенту Украины.

Эту информацию подтвердил член комитета, глава фракции "Голос" Сергей Рахманин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Комитет выразил недоверие министру обороны. Соответствующее письмо с подписью главы комитета, господина Александра Завитневича, было направлено президенту как Верховному главнокомандующему и как человеку, который официально вносит представление на назначение и увольнение министра обороны с должности", - сообщил Рахманин.

Ранее фракция "Голос" и "Европейская солидарность" требовали от Владимира Зеленского отправить Тарана в отставку. Нардепы заявили, что министр несет ответственность за срыв оборонных контрактов.

Отправить министра в отставку может парламент при условии поддержки в сессионном зале по крайней мере 226 нардепов. Назначение и увольнение Министра обороны и Министра иностранных дел Украины происходит по представлению Президента. Другие члены Кабинета Министров назначаются Верховной Радой Украины по представлению Премьер-министра.

Напомним, что Андрей Таран стал министром обороны в марте этого года. Его кандидатуру, которую предложил президент Владимир Зеленский, поддержали 285 народных депутатов.

Таран является генерал-лейтенантом в отставке. В 1972-1977 годах учился в Киевском высшем зенитном ракетном инженерном училище, специальность - "Военный инженер-радиотехник". В 1987 году окончил Военную академию противовоздушной обороны Сухопутных войск в Киеве.

В 1992-1995 годах служил в Центральном аппарате Министерства обороны Украины, где в 1994-м стал сотрудником Главного управления разведки Минобороны. В 1996-1998 годах был экспертом Центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

С 1999 по 2004 год Андрей Таран был военным атташе при Посольстве Украины в США. Следующие три года - с 2005 по 2008 - был начальником управления Минобороны. С 2008 по 2011 год Таран работал заместителем начальника Главного управления разведки Минобороны. С 2011 по 2014-й Андрей Таран был представителем Министерства обороны при Представительстве Украины при ООН.

С сентября по ноябрь 2015 года Таран работал в рабочей подгруппе по вопросам безопасности в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе на переговорах в Минске. Также в декабре 2015-го Таран занял должность первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, где проработал менее полугода - до апреля 2016-го.

Тарана уволили в запас, поскольку он достиг "предельного возраста" генеральской службы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Блок рекламы


Похожие новости
Рабочая группа Рады представила законопроект о конституционной процедуреРабочая группа Рады представила законопроект о конституционной процедуре
В декабре 20 депутатов не были ни на одном заседании Рады, - КИУВ декабре 20 депутатов не были ни на одном заседании Рады, - КИУ
Бутусов на два месяца согласился стать внештатным советником министра обороныБутусов на два месяца согласился стать внештатным советником министра обороны
Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+"Антимонопольный комитет закрыл дело "Роттердам+"
Последнее в этом году очередное пленарное заседание Верховной Рады начали с перерываПоследнее в этом году очередное пленарное заседание Верховной Рады начали с перерыва
Минобороны предупредило о появлении "клона" военного радио "Армия FM"Минобороны предупредило о появлении "клона" военного радио "Армия FM"
Делегация Верховной Рады примет участие в январской сессии ПАСЕДелегация Верховной Рады примет участие в январской сессии ПАСЕ
Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19Профильный комитет Рады рекомендовал принять Национальный план вакцинации населения Украины против COVID-19
Профильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетикиПрофильный комитет Рады не поддержал кандидатуру Витренко на пост министра энергетики
Профильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образованияПрофильный комитет не поддержал назначение Шкарлета министром образования
Последние новости
Подгружаем последние новости