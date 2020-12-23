В РоSSии предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявили его в международный розыск

Оно выдвинуто по тому же инциденту, по которому Маркива оправдал итальянский суд.

В РоSSии предъявили обвинение в убийстве военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву. Оно выдвинуто по тому же инциденту, по которому Маркива оправдал итальянский суд.

Страна-оккупант обвиняет Маркива в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Они погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

"Вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного п.п.«е»,«ж»,«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ , ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ .

Напомним, три года украинский военный Виталий Маркив находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины.

В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

3 ноября Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива.

4 ноября Маркив вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского военного Национальной гвардии Виталия Маркива. Он был объявлен роSSийскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.