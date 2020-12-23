В РоSSии предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявили его в международный розыск

Оно выдвинуто по тому же инциденту, по которому Маркива оправдал итальянский суд.

В РоSSии предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву и объявили его в международный розыск
Фото: Макс Требухов

В РоSSии предъявили обвинение в убийстве военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву. Оно выдвинуто по тому же инциденту, по которому Маркива оправдал итальянский суд.

Страна-оккупант обвиняет Маркива в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле и его переводчика, россиянина Андрея Миронова. Они погибли в ходе боевых действий на Донбассе.

"Вынесено постановление о предъявлении обвинения Маркиву в совершении преступления, предусмотренного п.п.«е»,«ж»,«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ответственность за которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Маркив объявлен в международный розыск, по ходатайству следствия судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении на сайте Следственного комитета РФ.

Напомним, три года украинский военный Виталий Маркив находился под стражей в Италии по обвинению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли в 2014 году в зоне боевых действий на востоке Украины.

В июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам лишения свободы.

3 ноября Апелляционный суд снял все обвинения с Маркива.

4 ноября Маркив вернулся в Украину.

11 декабря Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского военного Национальной гвардии Виталия Маркива. Он был объявлен роSSийскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Блок рекламы


Похожие новости
США хотят остановить работу двух своих последних консульств в РоSSииСША хотят остановить работу двух своих последних консульств в РоSSии
Командующему Воздушных сил ВСУ объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на ХарьковщинеКомандующему Воздушных сил ВСУ объявили подозрение по делу о катастрофе Ан-26 на Харьковщине
Главе МИД РоSSии Лаврову подарили икону, вероятно, вывезенную из Луганска, - BBCГлаве МИД РоSSии Лаврову подарили икону, вероятно, вывезенную из Луганска, - BBC
Порошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбыПорошенко о продлении санкций ЕС против РоSSии: это надежный фундамент украинской борьбы
В связи со смертью Кернеса в Харькове объявили трехдневный траурВ связи со смертью Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур
Украина выйдет еще из ряда соглашений СНГ и продлит санкции в отношении РоSSииУкраина выйдет еще из ряда соглашений СНГ и продлит санкции в отношении РоSSии
Швеция рекордно увеличивает расходы на оборону из-за РоSSииШвеция рекордно увеличивает расходы на оборону из-за РоSSии
Черновол вручили обвинение в убийстве работника офиса "Партии регионов" во время МайданаЧерновол вручили обвинение в убийстве работника офиса "Партии регионов" во время Майдана
Международный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в УкраинеМеждународный уголовный суд в Гааге обнародовал новый отчет о ситуации в Украине
Гражданина РоSSии обвинили в шпионаже в ДанииГражданина РоSSии обвинили в шпионаже в Дании
Последние новости
Подгружаем последние новости