Боевики "ЛНР" передали украинской стороне военного, попавшего в плен

Отсутствие военного обнаружили 17 декабря.

Боевики "ЛНР" передали украинской стороне военного, попавшего в плен

Боевики "ЛНР" передали украинской стороне младшего сержанта 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Александра Пупко, о задержании которого стало известно 21 декабря.

Об этом сообщила Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Сегодня, благодаря соответствующим действиям Гуманитарной подгруппы в ТКГ украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который при обстоятельствах, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Ранее так называемая "народная милиция ЛНР" заявила, что военный будто бы сам пришел на оккупированную территорию в состоянии наркотического опьянения. Боевики также подтвердили, что вернут пленного украинской стороне.

Напомним, 21 декабря в штабе операции объединенных сил сообщили, что украинский военнослужащий попал в плен роSSийско-оккупационных войск. Его отсутствие обнаружили 17 декабря.

17 декабря боевики вернули тело военного, который по неизвестным причинам попал на оккупированную территорию и там погиб. ТКГ сначала опубликовала заявление, что военный "совершил самовольный переход на сторону противника и умер от алкогольной или наркотической интоксикации". Затем на странице ТКГ исправили сообщение, отметив, что пока причины смерти бойца не известны.

Как показала впоследствии экспертиза, на самом деле военного задушили. Основной причиной смерти указана асфиксия, категория смерти - насильственная. Также на теле военнослужащего выявлены многочисленные синяки и повреждения.

Впоследствии советник по информационной политике украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович объяснил, что ошибочно обнародовал версию пророSSийских боевиков о смерти военного.

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