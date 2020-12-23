Колумбия выслала двух роSSийских дипломатов - их подозревают в шпионаже

Дипломаты могли собирать информацию о полезных ископаемых, нефтяной инфраструктуре, электросетях и гидроэлектростанциях.

Власти Колумбии выслали с территории страны двух роSSийских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Пресс-служба МИД Колумбии сообщила о решении правительства выдворить их в связи с деятельностью, несовместимой с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Точную причину такого решения в министерстве не назвали.

"Была соблюдена процедура, установленная статьей 9 указанного международного документа, - действие, на которое правительство РФ ответило взаимностью, в свою очередь приказав отозвать двух дипломатических чиновников Колумбии, аккредитованных в Москве", - говорится в сообщении.

Колумбийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве пишут, что дипломаты могли собирать информацию о Венесуэле, которая касается полезных ископаемых, нефтяной инфраструктуры, электросетей и гидроэлектростанций.

СМИ также называют имена роSSийских дипломатов - Александр Белоусов и Александр Паристов. Первый, вероятно, связан с Главным разведуправлением, второй - со Службой внешней разведки.

Напомним, что в августе полицейская служба безопасности Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче РоSSии данных государственной важности.

Подозреваемый работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранителей, у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности.