Колумбия выслала двух роSSийских дипломатов - их подозревают в шпионаже

Дипломаты могли собирать информацию о полезных ископаемых, нефтяной инфраструктуре, электросетях и гидроэлектростанциях.

Колумбия выслала двух роSSийских дипломатов - их подозревают в шпионаже
Фото: moe-online.ru

Власти Колумбии выслали с территории страны двух роSSийских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Пресс-служба МИД Колумбии сообщила о решении правительства выдворить их в связи с деятельностью, несовместимой с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях. Точную причину такого решения в министерстве не назвали.

"Была соблюдена процедура, установленная статьей 9 указанного международного документа, - действие, на которое правительство РФ ответило взаимностью, в свою очередь приказав отозвать двух дипломатических чиновников Колумбии, аккредитованных в Москве", - говорится в сообщении.

Колумбийские СМИ со ссылкой на источники в правительстве пишут, что дипломаты могли собирать информацию о Венесуэле, которая касается полезных ископаемых, нефтяной инфраструктуры, электросетей и гидроэлектростанций.

СМИ также называют имена роSSийских дипломатов - Александр Белоусов и Александр Паристов. Первый, вероятно, связан с Главным разведуправлением, второй - со Службой внешней разведки.

Напомним, что в августе полицейская служба безопасности Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче РоSSии данных государственной важности.

Подозреваемый работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранителей, у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент БразилииВакцина от коронавируса может вызвать мутации, - президент Бразилии
Советник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на ДонбассеСоветник по информполитике ТКГ Арестович ошибочно обнародовал версию оккупантов о смерти украинского военного на Донбассе
Глава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначенияГлава Государственной таможенной службы Рябикин уходит в отставку через месяц после назначения
НАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой МинэнергоНАБУ перехватило разговор топ-менеджеров ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго
Неизвестные избили мэра Броваров и ограбили его домНеизвестные избили мэра Броваров и ограбили его дом
Блок рекламы


Похожие новости
По подозрению в причастности к теракту в Вене задержали еще двух человекПо подозрению в причастности к теракту в Вене задержали еще двух человек
Болгария высылает роSSийского дипломата по обвинению в шпионажеБолгария высылает роSSийского дипломата по обвинению в шпионаже
США хотят остановить работу двух своих последних консульств в РоSSииСША хотят остановить работу двух своих последних консульств в РоSSии
США ввели санкции против Турции из-за покупки роSSийских С-400США ввели санкции против Турции из-за покупки роSSийских С-400
Двух человек подозревают в попытке подкупа главы ГосгеокадастраДвух человек подозревают в попытке подкупа главы Госгеокадастра
Президента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взяткиПрезидента Национальной академии аграрных наук Украины подозревают в получении взятки
Гражданина РоSSии обвинили в шпионаже в ДанииГражданина РоSSии обвинили в шпионаже в Дании
В Гонконге посадили активиста Джошуа Вонга и двух его соратниковВ Гонконге посадили активиста Джошуа Вонга и двух его соратников
СБУ заблокировала канал переправки роSSийских военных комплектующих средствСБУ заблокировала канал переправки роSSийских военных комплектующих средств
Руководителя филиала Госрезерва подозревают в растрате 2,8 млн грнРуководителя филиала Госрезерва подозревают в растрате 2,8 млн грн
Последние новости
Подгружаем последние новости