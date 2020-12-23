Архиепископу Кондрусевичу разрешили вернуться в Беларусь

Александр Лукашенко позволил изгнанному властями Беларуси католическому архиепископу Кондрусевичу вернуться в страну. Решение было принято после того, как папа Римский Франциск лично обратился к Лукашенко с просьбой об этом.

О решении официального Минска сообщило во вторник посольство Ватикана в Беларуси, передает Голос Америки.

Напомним, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич вызвал недовольство Лукашенко своими выступлениями в защиту прав участников протестных акций. В августе этого года ему был закрыт въезд в Беларусь , когда он возвращался из поездки в Польшу . Также сообщалось, что главу католиков Беларуси лишили гражданства.

Сайт Il Sismografo опубликовал фотокопию заявления, с которым выступил посол Ватикана в Минске Анте Йозич. В документе говорится, что для возвращения Кондрусевича "больше нет препятствий". Йозич выразил благодарность властям Беларуси за положительный ответ на просьбу римского понтифика.

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил ранее, что Лукашенко попросил официальных лиц страны найти решение проблемы из уважения к папе Римскому.

Между тем в Беларуси продолжаются массовые протесты, начавшиеся после президентских выборов 9 августа.